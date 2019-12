Proiectul gazoductului EastMed va fi semnat la 2 ianuarie de Grecia, Israel si Cipru

Acordul urmeaza sa fie semnat la Atena de premierul grec, de omologul sau israelian Benjamin Netanyahu si de presedintele cipriot Nikos Anastasiades.Viitoarea conducta urmeaza sa transporte gaz natural din cele trei tari via Italia catre restul Europei.Israelul prevede sa inceapa din 2025 livrarile de gaz spre Europa prin gazoductul EastMed, ce urmeaza sa aiba un traseu de aproape 2100 km, pornind din statul evreu spre Cipru, insula greaca Creta, Grecia continentala si ajungand in Italia.Costurile proiectului ar putea trece de 6,5 miliarde de dolari.Proiectul este sustinut de SUA si are puternice implicatii geopolitice, participantii afirmand ca acesta va reprezenta o alianta a "trei state democratice din Mediterana de est", singura posibila in aceasta regiune afectata de conflicte.El urmareste sa devina un canal important de aprovizionare energetica a Europei si sa blocheze tentativele Turciei de a-si extinde controlul in Mediterana de est.