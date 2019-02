Black Sea Oil & Gas a primit unda verde pentru exploatarea gazelor din perimetrul Midia

"Acest act de autorizare este extrem de important, nu doar pentru titularul proiectului, ci si pentru sectorul energetic romanesc in ansamblul sau. Actul este o premiera in industria petroliera offshore a Romaniei dupa 1989. Subiectul rezervelor de gaze naturale din Marea Neagra a fost indelung discutat si proiectat ca o oportunitate a Romaniei de a contribui la securitatea energetica a Europei si de a deveni un hub regional. Acest act face trecerea de la toate aceste dezbateri la actiune efectiva si este si un semn de incredere ca putem, impreuna cu companiile care au investit in explorare in Marea Neagra, sa valorificam resursele energetice de care dispunem", a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, citat in comunicat.Pe 14 ianuarie, Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra (ACROPO) a finalizat evaluarea documentatiei aferente fazei de proiectare privind dezvoltarea perimetrului Midia, proiect derulat de operatorul Black Sea Oil&Gas, si si-a dat acceptul pentru ca proiectul sa mearga mai departe, potrivit unui comunicat al institutiei.Proiectul Midia Gas Development consta in saparea a cinci sonde de productie (o sonda submarina la Doina si patru sonde de productie la Ana), un ansamblu submarin de productie pe zacamantul Doina care va fi conectat printr-o conducta de 18 km la platforma de productie monitorizata si operata de la tarm, amplasata pe zacamantul Ana. O conducta submarina de 126 km va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la tarm, pana la noua statie de tratare a gazelor (STG).Black Sea Oil & Gas SRL, detinuta de Carlyle International Energy Partners si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, este o companie independenta de petrol si gaze cu sediul in Romania care desfasoara operatiuni de explorare, dezvoltare si exploatare a resurselor conventionale de titei si gaze naturale. In prezent, portofoliul companiei este alcatuit din concesiunea privind perimetrele XV Midia - Zona de Apa de Mica Adancime si XIII Pelican, situate in platforma continentala a Marii Negre, in care BSOG detine o participatie de 65% si calitatea de operator.Gas Plus detine o participatie de 15% in concesiunea privind perimetrele XV Midia - Zona de Apa de Mica Adancime si XIII Pelican, in timp ce grupul privat de investitii Petro Ventures are o participatie de 20%.