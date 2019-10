Regele carbunelui din SUA a dat faliment

Firma cu sediul in Ohio, a opta companie miniera din SUA care a dat faliment in ultimul an, a precizat ca a ajuns la un acord cu un grup de creditori pentru restructurarea unor datorii in valoare de peste 2,7 miliarde dolari. Fondatorul companiei, Robert Murray, autoproclamatul rege al industriei carbunelui, va demisiona din functia de director general dar va pastra postul de presedinte al Murray Energy Corp."Desi cererea de plasare sub protectia legii falimentului nu este o decizie usoara, ea a devenit necesara pentru a avea acces la lichiditate si a pozitiona Murray Energy si companiile afiliate pentru viitorul angajatilor si clientilor nostri", a informat Robert Murray intr-un comunicat.Murray, care a inceput sa lucreze in mina la varsta de 16 ani iar in 1988 a fondat compania Murray Energy Corp., era unul din cei mai mari sustinatori ai industriei miniere. Robert Murray a fost unul dintre sponsorii importanti ai lui Donald Trump in campania electorala din 2018.Colapsul Murray Energy Corp. scoate in evidenta modul in care gazele naturale ieftine si sursele de energie regenerabila au diminuat cota de piata a carbunelui in mixul energetic al SUA. Comparativ, in 2003, carbunele era responsabil pentru mai mult de jumatate din productia de energie din SUA.