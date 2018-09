Romania are rezerve de huila pentru 104 ani, dar nu pot fi exploatate

"Resursele de huila din Romania cunoscute sunt de 232 milioane de tone [85 milioane tep (tone echivalent petrol - n.r.) ] din care exploatabile in perimetre concesionate 83 milioane tone [30 milioane tep]. La un consum mediu al rezervelor de 0,3 milioane tep/an, gradul de asigurare cu resurse de huila este de 104 ani dar exploatarea acestei resurse energetice primare este conditionata de fezabilitatea economica a exploatarilor", potrivit documentului.Puterea calorifica medie a huilei exploatate in Romania este de 3.650 kcal/kg.Necesarul de huila pentru producerea energiei electrice si termice va fi asigurat din productia minelor Vulcan si Livezeni, completat cu necesarul din import, pana la reconfigurarea capacitatilor termoenergetice nerentabile de pe huila pe alta resursa energetica primara mai eficienta."Grupurile pe huila de la Deva, cu exceptia grupului 3, vor fi retrase, cu perspective foarte reduse de a fi repornite", se mai arata in documentul citat.In prezent, termocentrala Mintia Deva are cinci grupuri de producere a energiei electrice pe huila."Rezervele de huila din Romania sunt imposibil de exploatat in conditii de eficienta economica, ceea ce face improbabila construirea unor grupuri noi in locul celor retrase", au mai spus autorii proiectului.Proiectul Strategiei Energetice a Romaniei 2018 - 2030, cu perspectiva anului 2050, a fost lansat joi in dezbatere publica. Dupa aceasta etapa, va fi elaborat un document final al strategiei, pentru care este nevoie de avizul de mediu, au precizat reprezentantii Ministerului Energiei, pentru AGERPRES.Documentul va fi apoi aprobat prin Hotarare de Guvern, potrivit Legii 123/2012, legea-cadru a sectorului energetic.