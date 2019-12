Rusia, Ucraina si UE au ajuns ''in principiu'' la un nou acord privind livrarea de gaze naturale

Ucraina este o tara cruciala pentru tranzitul gazelor naturale rusesti spre Europa. Actualul acord prin care Rusia livreaza gaze Ucrainei si altor tari din Europa expira dupa 31 decembrie 2019."Dupa negocieri intensive sunt bucuros sa spun ca am ajuns la un acord de principiu asupra tuturor elementelor cheie, ceea ce cred ca este o veste foarte buna pentru Europa, Rusia si Ucraina", a declarat Sefcovic.Vicepresedintele Comisiei Europene, ministrul Energiei din Ucraina, Oleksiy Orzhel, si omologul sau rus, Alexander Novak, s-au intalnit joi la Berlin pentru discutii dar nu au oferit alte detalii.Separat, grupul rus Gazprom a informat ca oficialii de la Moscova si Kiev se vor intalni vineri la Minsk pentru a continua discutiile.La randul sau, Oleksiy Orzhel si-a exprimat speranta ca in scurt timp se va ajunge "la un rezultat pozitiv pentru toate partile" iar ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a laudat eforturile Germaniei de a intermedia un acord intre Ucraina si Rusia.In prezent, Rusia construieste doua noi gazoducte, Nord Stream2 si TurkStream, acesta din urma fiind destinat sa ocoleasca Ucraina. Cu toate acestea, joi la conferinta sa anuala de presa, presedintele Rusiei, Vladimir Putin a spus ca Moscova intentioneaza sa mentina tranzitul gazelor naturale via Ucraina, indiferent de noile conducte pe care Rusia le construieste. "Vom cauta o solutie care sa fie acceptabila pentru toate partile, inclusiv Ucraina", a spus Putin, adaugand ca Rusia este dispusa sa ofere Kievul-ului o reducere de pret de 20-25% pentru achizitiile de gaze naturale rusesti.Grupul rus Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.Miercuri, noul operator al retelei de gazoducte din Ucraina (GTSO) si compania romaneasca Transgaz au semnat un acord care va permite livrarea de gaze naturale din Romania spre nord in Ucraina si Republica Moldova la punctul de interconectare Isaccea-Orlovka, incepand cu data de 1 ianuarie 2020.