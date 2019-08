Se cauta solutii de eficientizare a consumului, altfel cererea de energie se va dubla in urmatorii 20 de ani

"Sectorul energiei se afla in centrul unor transformari masive. Cererea globala creste accelerat, urmand ca pana in 2040 sa fie patru ori mai mare decat era in urma cu 30 de ani. Presiunea generata de cresterea cererii si preocuparea privind schimbarile climatice vor avea impact asupra tuturor segmentelor industriei energiei, utilitatilor si resurselor", spune David Trow, Partener si Liderul echipei de servicii pentru sectorul de energie, citat intr-un comunicat al companiei, remis, luni, AGERPRES.In prezent, consumul de energie la nivel global creste mult mai rapid decat populatia. Astfel, daca in urma cu cinci decenii, la o populatie de 3,7 miliarde de oameni consumul de energie era de 5 miliarde tone echivalent petrol, pana in 2020 va creste de patru ori, ajungand la 19 miliarde tone echivalent petrol. In acest rastimp, populatia s-a dublat.Pana in 2040, vor fi 9 miliarde de oameni pe planeta, iar consumul va fi de peste sase ori mai ridicat (32 miliarde tone) decat in urma cu 50 de ani."Implementarea unor solutii pentru cresterea eficientei energetice ar putea aduce economii semnificative astfel incat cererea sa avanseze cu doar 25%, in urmatorii 20 de ani, in loc sa se dubleze. Din fericire, datorita tehnologiilor bazate pe inteligenta artificiala, analiza datelor, posibilitatea de stocare a surplusului de energie, resursele regenerabile etc, companiile au mai multe instrumente si oportunitati ca niciodata sa realizeze cu succes schimbarile necesare', a precizat, la randul sau, Andreea Mitirita, Partener PwC Romania.Printre principalele concluzii ale raportului se afla faptul ca cea mai mare parte din cresterea cererii de energie provine din India si China, regenerabilele sunt sursa de energie cu cea mai rapida crestere, utilizarea gazelor naturale va creste mult mai rapid decat cea a petrolului sau a carbunelui, iar cresterea populatiei si a cererii pentru energie pun presiune pe descoperirea de noi zacaminte de resurse si, implicit, pe bugetele de investitii ale producatorilor.In plus, actionarii companiilor de energie, utilitati si resurse insista tot mai mult ca energia si produsele pe care le furnizeaza sa fie mai curate, cu amprenta de carbon redusa, noile tehnologii si resursele de energie regenerabila sustin planurile companiilor pentru eficientizarea consumului, in timp ce avansul tehnologiilor pentru productia de energie regenerabila si posibilitatea de stocare permit persoanelor si comunitatilor locale sa produca, utilizeze si sa vanda propria energie.