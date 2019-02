Seful Black Sea Oil&Gas: Vom extrage gaze din Marea Neagra chiar daca nu va fi modificata legislatia

"Am luat decizia finala de investitie si suntem hotarati sa mergem mai departe indiferent de eventualul rezultat al acestor prevederi dezastruoase. Vom lucra in paralel pentru a obtine rezultate satisfacatoare ale acestor aspecte", a spus Beacom.El a adaugat, pentru publicatia citata, ca intreaga infrastructura legata de acest proiect, insemnand toate facilitatile de pe mare si de pe uscat, va fi gata in primul trimestru din 2021, iar prima extractie de gaze este planificata pentru 1 februarie 2021.Compania a anuntat, joi dimineata, ca a luat decizia finala de investitie pentru Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (proiectul MGD), localizat in zona romaneasca a Marii Negre, unde va investi 400 de milioane de dolari.''Decizia finala de investitie a fost luata cu buna-credinta, pornind de la premisa ca BSOG si partenerii sai de concesiune vor reusi restabilirea tuturor drepturilor acestora, in sensul eliminarii oricaror taxe si contributii suplimentare recent introduse, precum si a oricaror restrictii privind libera circulatie a gaze lor pe o piata deplin liberalizata, conform legislatiei europene. Acestea sunt necesare, atat pentru a face proiectul MGD o investitie viabila, cat si pentru a incuraja viitoarele proiecte de dezvoltare a gazelor naturale din Marea Neagra", se arata intr-un comunicat al BSOG, remis AGERPRES.Proiectul MGD, primul proiect de acest gen construit in zona romaneasca a Marii Negre dupa anul 1989, consta in saparea a cinci sonde de productie (o sonda submarina la zacamantul Doina si patru sonde de productie la zacamantul Ana) si un ansamblu submarin de productie pe zacamantul Doina, care va fi conectat printr-o conducta de 18 kilometri la platforma de productie monitorizata si operata de la tarm, amplasata pe zacamantul Ana.O conducta submarina de 126 kilometri va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la tarm, pana la noua statie de tratare a gazelor (STG) din comuna Corbu, judetul Constanta.Capacitatea de productie estimata va fi de 1 miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al Romaniei. Gazele tratate vor fi livrate in Sistemul National de Transport operat de Transgaz la statia de masurare a gazelor aflata in cadrul STG.BSOG precizeaza ca aproximativ 70% din totalul activitatilor contractate pentru proiectul MGD provin din Romania.Recent, BSOG a incheiat un acord de vanzare a gazelor cu o filiala din Romania a Engie pentru intreaga productie de gaze naturale, mai putin cota pe care producatorii sunt obligati sa o vanda pe piata centralizata. De asemenea, BSOG a incheiat cu Transgaz un contract de transport al gazelor naturale pentru o perioada de 15 ani.Construirea, instalarea si punerea in functiune a intregii infrastructuri marine si terestre a proiectului MGD se vor realiza in aproximativ doi ani, in baza unui contract de antrepriza generala incheiat cu GSP Offshore. Platforma de foraj Uranus a GSP va asigura forajul celor cinci sonde de productie.Pentru anul 2019, BSOG are in plan finalizarea etapei de proiectare de detaliu a proiectului MGD, inceperea fabricarii platformei de productie Ana la santierul naval din Agigea, inceperea lucrarilor de constructii civile la STG si procurarea echipamentelor."Proiectul MGD este unul de pionierat, cu multe reusite realizate in premiera in Romania. Impreuna cu partenerii nostri de concesiune, apreciem in mod deosebit sprijinul pe care l-am primit pe parcurs din partea institutiilor din Romania, Transgaz, comunitatii noastre din Corbu si contractorilor, care a fost vital pentru obtinerea deciziei finale de investitie. Asteptam cu nerabdare sa construim si sa punem in functiune acest proiect de o importanta cruciala pentru industria energetica a Romaniei", a declarat directorul general executiv al BSOG, Mark Beacom.Black Sea Oil & Gas SRL, detinuta de Carlyle International Energy Partners si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, este o companie independenta de petrol si gaze cu sediul in Romania, care desfasoara operatiuni de explorare, dezvoltare si exploatare a resurselor conventionale de titei si gaze naturale.In prezent portofoliul companiei este alcatuit din concesiunea privind perimetrele XV Midia - Zona de Apa de Mica Adancime si XIII Pelican, situate in platforma continentala a Marii Negre, in care BSOG detine o participatie de 65% si calitatea de operator.Gas Plus este al patrulea cel mai mare producator de gaze naturale din Italia activ in principalele sectoare ale industriei gazelor naturale, in special in domeniul explorarii, productiei, achizitiei, distributiei si vanzarii cu amanuntul. La 31 decembrie 2017, grupul avea 45 de concesiuni de exploatare situate pe intreg teritoriul Italiei, un total de aproximativ 1.600 de kilometri de retea de distributie in 39 de municipalitati, deservind peste 72.000 de utilizatori finali, si un numar de 181 de angajati.Gas Plus detine o participatie de 15% in concesiunea privind perimetrele XV Midia - Zona de Apa de Mica Adancime si XIII Pelican, situate in platforma continentala a Marii Negre.Petro Ventures, un grup privat de investitii, detine o participatie de 20% in concesiunea privind perimetrele XV Midia - Zona de Apa de Mica Adancime si XIII Pelican, situate in platforma continentala a Marii Negre.