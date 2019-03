Specialist, in cadrul Cybersecurity Forum: Sistemul energetic romanesc e sigur pentru ca e vechi

"N-as putea spune cat de pregatita este intreaga umanitate pentru a face fata unui atac cibernetic masiv, nu doar Romania. Singur, un departament de IT nu mai poate face fata unui atac de tipul celui din Ucraina. Sa fim foarte realisti: daca bancile care au fost primele targetate de atacuri pentru ca acolo sunt banii, zona SCADA (Monitorizare, Control si Achizitii de Date - Supervisory Control And Data Acquisition, n.r.) si de Industrial Control este una extrem de vulnerabila. De ce? Lucrurile sunt foarte simple: sistemele au fost dezvoltate acum 30-40 de ani, ca vorbim despre controlul unui laminor, unui cuptor sau unui hidro-agregat. La ora actuala, in intreaga lume, ca vorbim de hidrocentrale sau de metalurgie, toate sistemele industriale sunt foarte nesigure, din acest punct de vedere. In cazul atacului cibernetic din Ucraina, pe langa faptul ca a vizat intrarea prin sistemul IT, din IT s-a mers in zona operationala. Mie, digitalizarea in relatia cu zona industriala, imi da fiori. Asta pentru ca acum 15-20 de ani, tot ce insemna zona SCADA era izolata, nu exista Internet. Acum toata lumea promoveaza ideea de Internet of Things si e normal pe undeva, insa asta inseamna intrarea in Internet. Sistemul energetic romanesc este mai sigur, pentru ca este mai vechi si pentru ca nu poate fi coordonat de la distanta", a subliniat Neumorni.Acesta a adaugat ca o cadere pentru mai multe zile a Sistemul Energetic National, din cauza unui atac cibernetic, ar putea intoarce Romania in Evul Mediu."In Ucraina s-a atacat zona de distributie si selectiv ai dat afara 28 de sub-statii. Toata lumea zice sa a fost vorba de un exercitiu si am aratat de ceea ce suntem capabili, dar atacand zona de transport ai pus la pamant tot sistemul energetic national. Daca reusesti sa ataci zona de productie si reusesti sa decuplezi simultan o cantitate de energie, 1.200 - 2.000 Mw, cum s-a intamplat in 1977, singura avarie sistemul energetic national. Atunci, patru ore a stat sistemul energetic national cazut complet si a produs pagube de trei ori mai mari decat cele produse la cutremurul din 1977. Stiti ce ar insemnat 3, 4 sau 10 zile de cadere a sistemului energetic national? Economie la pamant si intoarcere in Evul Mediu", a mentionat reprezentantul CIO Council Romania.Cybersecurity in tranzactiile cu monede virtuale, exemple de atacuri cibernetice si modul in care ne protejam de atacurile cibernetice sunt cateva dintre subiectele ce au fost dezbatute, marti, in cadrul Cybersecurity Forum, eveniment organizat la Bucuresti.