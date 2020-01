Ucraina a oprit tranzitul gazelor naturale spre Turcia si Bulgaria, dar inca livreaza in Romania

"Pot sa va confirm ca livrarile spre Bulgaria si Turcia prin Ucraina nu se mai deruleaza. Toate solicitarile pe care le primim sunt pentru Romania si Republica Moldova. Nu transportam gaze naturale pentru clienti din Turcia via gazoductul Trans-Balkan", a spus Serhiy Makogon.Acesta a adaugat ca in prezent este posibil ca gazoductul Trans-Balkan sa fie utilizat pentru livrari in sistem reverse. "Nu stiu daca exista interes comercial pentru acest lucru, dar noi ca operator suntem gata sa furnizam aceasta oportunitate", a spus Makogon.Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au inaugurat, miercuri, in mod oficial gazoductul TurkStream, care va alimenta anual Turcia si Europa cu o cantitate de peste 30 de miliarde de metri cubi de gaze naturale rusesti via Marea Neagra.Grupul rus Gazprom a inceput inca din data de 1 ianuarie 2020 a inceput sa livreze Bulgariei gaze naturale via TurkStream, inlocuind conducta Trans-Balkan care trece prin Ucraina si Romania.Saptamana trecuta, directorul general al Transgaz, Ion Sterian a declarat si el pentru AGERPRES ca gazele rusesti nu mai trec prin Romania, pe ruta Isaccea-Negru Voda, spre Bulgaria, dupa ce contractul cu Gazprom a expirat pentru unul dintre fire la sfarsitul anului trecut, insa importurile in Romania se desfasoara normal."Pe conducta T1, se importa in Romania atata cat nominalizeaza furnizorii care au contracte de import. In schimb, pe firul T2, la 31 decembrie 2019 a expirat contractul (cu Gazprom - n.r.) si suntem in proceduri de a scoate la licitatie capacitatea de tranzit. Pe firul T3 avem contract cu Gazprom pana la 31 decembrie 2023 si noi incasam banii fie ca Gazprom livreaza gaze, fie ca nu", a spus Sterian.