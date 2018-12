Actiunile Erste si Raiffeisen se prabusesc pe bursele din regiune, dupa anuntul Guvernului privind taxarea activelor bancare

Actiunile Erste Bank, care genereaza 8,4% din venituri de pe urma subsidiarei Banca Comerciala Romana, au cazut cu pana la 10%, cel mai mare declin inregistrat de o actiune din indicele STOXX 600, dupa care au recuperat o parte din pierderi.Similar, actiunile Raiffeisen Bank International, care detin 6% din activele sale in Romania, inregistrau o scadere de 3,5%.Proiectul de ordonanta privind masurile fiscale prezentat marti va afecta si castigurile bancii franceze Societe Generale, analistii de la KBW estimand impactul undeva intre 2% si 7% din castigurile pe actiune."Performantele dramatice ale actiunilor bancilor inregistrate in aceasta dimineata par putin exagerate. O noua taxa ar urma sa fie absorbita de public, in cele din urma, si ar trebui sa ajute la protejarea marjelor bancilor in viitor, chiar daca natural, pe termen scurt, castigurile vor avea de suferit", a declarat Tom Kinmonth, analist la ABN Amro.Principalul indice al Bursei de la Bucuresti a coborat si el la cel mai redus nivel din ultimele sase luni dupa ce Guvernul a anuntat noi taxe pentru banci si companiile de energie precum si masuri care vizeaza fondurile private de pensii.Una dintre cele mai importante masuri anuntate marti de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vizeaza o "taxa pe lacomie" care sa se aplice, de la 1 ianuarie 2019, institutiilor financiar-bancare, in cazul in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni depasesc o anumita valoare. Autoritatile estimeaza la trei miliarde de lei impactul acestei masuri.