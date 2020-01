ExxonMobil confirma ca ar putea iesi din proiectul offshore Neptun din Romania

ExxonMobil si OMV Petrom exploreaza zacamantul de mare adancime Neptun din Marea Neagra, estimat la 42 - 84 de miliarde de metri cubi de gaze. Cele doua companii au participatii egale in proiect, iar decizia finala de investitii pentru extractia resurselor nu a fost inca luata.Purtatorul de cuvant al Exxon Mobil, Todd Spitler, a precizat ca nu a fost identificat un cumparator si nu s-a ajuns la acorduri cu alte grupuri.Desi analizeaza posiblitatea unor discutii cu privire la participatia sa, "intentionam sa ne continuam rolul de operator in avansarea acestui proiect, inclusiv prin continuarea demersurilor pentru obtinerea autorizatiilor necesare", a spus Spitler.Primele zvonuri referitoare la planurile Exxon Mobil de iesi din proiectul offshore Neptun din Romania au aparut anul trecut, dar nici compania americana si nici Guvernul Romaniei nu le-au confirmat in mod oficial.La inceputul acestei saptamani, premierul Romaniei, Ludovic Orban, a spus ca Romgaz ar fi interesat sa se alature consortiului format din OMV Petrom si o a treia companie pentru a dezvolta proiectul offshore Neptun. Ludovic Orban a adaugat ca grupul rus Lukoil a solicitat informatii cu privire la aceasta vanzare."In cazul in care Exxon va decide sa vanda, vrem un partener serios, care sa fie din zona parteneriatelor noastre: UE, NATO. Sigur ca nu putem hotari noi in locul Exxon cui vinde participatia", a declarat, luni seara, la Digi 24, Ludovic Orban, adaugand insa ca "exista si alte oferte".O eventuala vanzare a participatiei detinute de Exxon Mobil la proiectul offshore Neptun, pentru care este nevoie de aprobarea Guvernului Romaniei, ar aduce mai aproape grupul american de obiectivul sau de a strange 15 miliarde dolari din vanzarea de active pana in 2021.In luna noiembrie a anului trecut, surse din apropierea acestui dosar au declarat pentru Reuters ca participatia de 50% pe care o detine Exxon Mobil la proiectul offshore Neptun Deep ar avea o valoare de aproximativ 250 milioane de dolari.