Bogdan Trif: La iarna vreau sa vin la Campulung Moldovenesc si sa vad turisti care schiaza

"Proiectul a fost demarat in anul 2009 si iata ca nici in ziua de astazi nu suntem gata desi Ministerul si-a onorat toate obligatiile pe care le-a avut catre autoritatea publica locala. Domnul primar ne-a dat asigurari ca, pana la sfarsitul toamnei, partia o sa fie finalizata. Asteptam, dar o sa mai venim in zona sa ne asiguram ca nu o sa ne trezim si la iarna in aceeasi situatie ca anul trecut. Iarna asta nu vreau sa tai o panglica, vreau sa vin aici si sa vad turisti care schiaza", a declarat Bogdan Trif.Ministrul Turismului a fost vineri in control la partia de schi, pentru a verifica stadiul lucrarilor de la Campulung Moldovenesc care au tot fost intarziate de ani de zile. Ministrul s-a aratat nemultumit din cauza lipsei de interes a autoritatilor locale si judetene.Bogdan Trif considera ca este inadmisibil ca reprezentantii Consiliului Judetean Suceava sa nu aloce bani pentru asfaltarea drumului de acces catre partia de schi, dupa ce Ministerul Turismului a finantat investitia pentru constructia a 2,8 kilometri de partie, in proportie de 90% (64 milioane lei) .