Cum faci bani cu Facebook Advertising: Mituri si adevaruri

La ce ne ajuta Facebook Advertising?

Ce este o campanie de Facebook si cum ii facem pe oameni sa cumpere?

Si e probabil una din cele mai importante parti atunci cand vine vorba despre online advertising, fiind un instrument extrem de util pentru un antreprenor si care poate aduce castiguri substantiale.Toata industria e-commerce nascuta in jurul acestei platforme sociale pare sa vrea sa tina secreta "reteta succesului" in ceea ce priveste Facebook Advertising-ul. Insa, Alexandru Jurca , expert in business in online, a fost mai mult decat deschis si dispus sa ne devaluie o parte dintre adevarurile si miturile legate de Facebook Advertising."Am observat ca exista 3 probleme mari cu care se confrunta majoritatea oamenilor la inceput de drum si o sa incerc sa aduc putina claritate intr-o mare de intuneric.- in era in care oricine poate scrie despre absolut orice, se pare ca nici capitolul Facebook Advertising nu a scapat de problema asta.care sa te ajute sa faci primele campanii profitabile - totul pare simplu in teorie pana cand te pui pe treaba si iti dai seama ca tot ce faci nu merge.- modul in care functioneaza algoritmul Facebook, intelegerea psihologiei cumparatorului, etc. Totul are legatura cu modul in care reusesti sa privesti lucrurile si actiunile pe care le iei.Acesta este unul dintre articolele pe care as fi vrut sa le citesc atunci cand am inceput toata aventura asta cu Facebook Advertising. De aceea voi face tot posibilul sa fie pe intelesul tuturor si sa va ajute sa 'furati startul' si sa aveti primele campanii profitabile.Mai jos am trecut cateva dintre cele mai des intalnite momente din viata ta de antreprenor in care ti-ai dori sa stii Facebook Advertising.- atunci cand incerci sa iti lansezi primul produs pe platforma Amazon (si vrei sa o faci cu succes) sunt putine lucruri care te pot ajuta mai mult decat Facebook Advertising-ul.Vad multe persoane care inca mai cred ca poti sa vinzi un produs pe Amazon sau orice alta platforma doar listandu-l si asteptand. Vremurile acelea au apus demult. Ai nevoie de vizibilitate sI Facebook iti ofera asta.- probabil sursa de income cea mai putin bagata in seama care insa are una dintre cele mai mare rate de profit. Principala metoda de a o construi depinde de cunostintele tale despre Facebook Advertising.- cum crezi ca o sa afle cineva de brandul/produsul tau? Punandu-l pe Amazon si pierzandu-se intr-o mare de alte produse similare? Mai gandeste-te o data. Nu asa o faci. O faci pozitionandu-te intr-un anumit fel si cu o strategie in minte.- "holiday frenzy" nu e asa "frenzy" pana cand nu ai experimentat Facebook Ads. Spre deosebire de Amazon, unde esti limitat in ceea ce priveste numarul de afisari, atunci cand suntem pe Facebook lucrurile stau total diferit.O campanie de Facebook are la baza, in general, un produs anume. O campanie trebuie INTOTDEAUNA sa fie 'atacata' din mai multe unghiuri. Cand spun asta, ma refer la modul in care incerci sa vinzi produsul.Ce sunt ele si de ce avem nevoie de asa ceva cand vine vorba de FB advertising. Facebook este o retea de socializare. Si cine nu intelege asta nu va putea face advertising profitabil niciodata aici.Toti suntem construiti cu o puternica latura emotionala, fie ca ne dam seama de asta sau nu. Si tot ce e in jurul nostru la TV sau online are "mental triggers ascunse" care ne trimit intr-o stare emotionala sau in alta. Mental trigger-ul pe care ei ti-l transmit e atat de puternic incat datorita unui fenomen numit 'impulsive buy' e foarte, foarte probabil ca tu sa cumperi acel produs in acel moment.A face advertising pe Facebook e un proces mult mai complex decat pare la prima vedere, si mult mai greu decat vor unii sa creada. Daca esti dispus insa sa ii dai o sansa si sa inveti cum sa il faci corect, atunci te-ai ales cu o arma letala cand vine vorba de a face profit online si de a avea un business de succes", ne-a declarat Alexandru.