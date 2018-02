Mituri in comert online: Cat de mult te ajuta site-ul si Social Media

Astazi, cu ajutorul lui Alexandru Jurca , expert in business online, vom lamuri top 5 cele mai des intalnite mituri legate de afacerile online:"In zilele noastre, site-ul este cartea de vizita al unui brand. Reprezinta sansa ta de a impartasi povestea brandului, de a-i face pe clienti sa se identifice cu valorile tale si de a le oferi continut de valoarea prin intermediul blogului"."Din contra, devine din ce in ce mai usor pe zi ce trece. Exista o multime de platforme care sunt special configurate pentru e-commerce, iar tot ce trebuie sa faci este sa iti alegi tema preferata si sa redactezi continutul"."Poti incepe sa postezi chiar dinainte de a lansa primul produs. Alegi un continut de calitate care sa reflecte valorile brandului, incerci sa fii cat mai intri in discutii cu potentialii clienti si vei creste pe zi ce trece. Platformele sociale vin in completarea site-ului si ofera clientilor o experienta comprehensiva"."De fapt, e-mailul inca este considerat cea mai eficienta metoda de a a-ti creste baza de clienti. Mai mult, in ziua de azi exista platforme care automatizeaza intregul proces. Practic iti setezi mailurile catre clienti o singura data, iar apoi ele merg de la sine"."Business Manager este o platforma pentru project management iti va ajuta echipa sa economiseasca timp si asta se traduce prin economii mai mari pentru tine si pentru clientii tai. Platforma eficientizeaza fluxul de lucru si ii ajuta pe toti cei care o folosesc sa fie mai responsabili".