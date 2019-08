WhatsApp ar putea lansa un serviciu de plati cu telefonul mobil

Indonezia ar fi a doua tara din lume unde WhatsApp ar putea lansa astfel de servicii, in conditiile in care asteapta in continuare sa obtina aprobarea autoritatilor de reglementare din India, cea mai mare piata pentru WhatsApp in functie de numarul de utilizatori, pentru un serviciu similar.Spre deosebire insa de India, unde WhatsApp intentioneaza sa lanseze un serviciu de plati directe de tip peer-to-peer, in cazul Indoneziei, WhatsApp va functiona doar ca o platforma care va intermedia plati via portofele digitale locale, din cauza unor reglementari locale mai dure. Modelul din Indonezia ar putea fi utilizat de WhatsApp si pe alte piete emergente, in ideea de a ocoli reglementarile care interzic jucatorilor straini sa isi creeze propriile lor portofele digitale, au precizat sursele citate de Reuters.Indonezia, o tara cu o populatie de 260 milioane locuitori si totodata cea mai mare economie din Asia de Sud-Est, este una din primele cinci piete din lume pentru WhatsApp, care numara peste 100 milioane de utilizatori in aceasta tara.Planurile care vizeaza Indonezia vin dupa ce la inceputul acestui an directorul general de la Facebook, Mark Zuckerberg a spus ca vor fi lansate servicii de plati prin intermediul WhatsApp "in unele tari"."Asa cum a spus Mark la inceputul anului...vrem sa lansam plati digitale in mai multe tari", a declarat un purtator de cuvant de la Facebook pentru Reuters, precizand insa ca in ceea ce priveste Indonezia discutiile cu partenerii financiari sunt intr-un stadiu preliminar si nu poate oferi alte informatii la acest moment.