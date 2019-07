Cum probeaza romanii ochelari online folosind o tehnologie similara Facebook, Instagram sau Snapchat

Daca in ceea ce priveste hainele ori incaltamintea ne cunoastem masurile, cu ochelarii poate fi mai complicat. Alegerea unei perechi perfecte presupune sa probam mai multe pana decidem care ne vine bine si care nu, in functie de fizionomia fetei.Pentru ca nu toti avem timp sa mergem in multe locuri sa probam ochelari, Videt.ro magazinul de lentile si ochelari, a venit cu o solutie care ne scuteste de drumurile la magazinele de optica si elimina complet riscul nepotrivirii: probarea online a ochelarilor preferati printr-un try on video, care afiseaza live modul in care ochelarii arata pe fata oricaruia dintre noi.Lider in materie de lentile de contact in Romania, Videt vrea faca din experienta de shopping nu doar ceva placut, dar si util astfel incat clientii sa fie 100% multumiti de achizitii. Acest lucru este, totodata, si in beneficiul Videt. Costurile totale se micsoreaza deoarece rata retururilor scade, iar timpul cumparatorilor este mult mai bine petrecut.Am discutat cu Alexandru Alecu, CEO Videt despre noua tehnologie de probare a ochelarilor, dar si cum poate fie ea folosita in mod concret.Noul feature implementat de Videt ii va bucura pe romani, mari impatimiti ai tehnologiei. Simplu de folosit si eficient, el ii va face pe utilizatori sa se simta ca si cum ar fi in fata unei oglinzi."Tot ce trebuie sa faci este sa lasi camera deschisa ca si cum ti-ai face un selfie si sa vezi cum iti vine o anumita pereche de ochelari", ne-a spus Alexandru Alecu.Aplicatia le permite celor ce doresc sa le ceara parerea prietenilor sa faca acest lucru printr-un video pe care il fac chiar din aplicatie: "Din experienta noastra, toti clientii se sfatuiesc cu cineva atunci cand cumpara ochelari. Acest lucru se intampla ori de cate ori cumparau ochelari din showroom, fie ca erau de vedere sau de soare. Tocmai de aceea ne-am gandit ca va fi util sa introducem in online posibilitatea de a trimite rapid un video cu proba virtuala a ochelarilor."Aceasta tehnologie este implementata de Alensa, grupul european cu origini cehe din care face parte Videt. Softul a fost dezvoltate de o companie terta, dar Alensa este cea care s-a ocupat de toata punerea lui in functiune.Acesta foloseste, practic, tehnologia realitatii augumentate (AR) care este folosita de companii celebre precum Snapchat, Instagram sau Facebook si suprapune obiecte 3D peste imagini reale astfel incat creeaza senzatia ca e palpabila. Mai mult, se adapteaza mediului inconjurator."Practic, pentru ca ochelarii sa poata fi probati online, ei sunt fotografiati cu aparatura de ultima generatie, dupa care li se creeaza un model 3D. Ochelarii trebuie sa fie randati astfel incat sa se apropie cat mai mult de realitate pe fata celui care ii probeaza. Punem accent pe acest aspect. De cand am implementat tehnologia AR, am observat o crestere a ratei de conversie si preconizam ca vom avea mai putine retururi deoarece clientii care nu pot veni la showroom, cum ar fi cei din restul tarii, vor cumpara ramele stiind deja foarte bine cum le vin.", a completat Alexandru Alecu.Desi online-ul a luat avant in toate domeniile, partea offline nu a disparut in intregime si acest lucru se aplica si pentru Videt. Astfel, cei care vor sa probeze online ochelarii pot sa ii comande acasa ori la showroom-ul Videt din Calea Dorobantilor nr. 126 - 130, care functioneaza si precum un pick-up point.Pentru Alexandru Alecu, cele doua sunt complementare: "Am considerat ca pentru a vinde ochelari e nevoie de o experienta cat mai utila pentru clienti si de aceea am incercat sa transpunem mai intai experienta offline intr-o experienta online. Acest soft este disponibil in mai multe parti, dar noi l-am implementat si pentru Romania - sa poti proba efectiv ochelarii. Si ne apropiem cat de cat de realitate."Apetenta romanilor de a cumpara online este mult mai mare in prezent fata de cum era in trecut. Omul de afaceri considera ca aceasta tehnologie va ajuta sa creasca vanzarile semnificativ, cu pana la 30%.Daca in 2018 cifra de afaceri a depasit un milion de euro, anul acesta Videt preconizeaza ca se va dubla si va ajunge la 2,2 milioane de euro.Piata este foarte fragmentata si este cea mai mica la nivel european, iar in online competitia este una acerba. In pofida acestui acestui lucru, Videt a reusit sa se impuna precum lider de piata in segmentul lentilelor de contact. Acest lucru a fost posibil datorita promptitudinii cu care a tratat comenzile, indiferent de complexitatea lor. Daca in alte magazine de optica o persoana poate sa astepte pana la o luna pentru o pereche de lentile multifocale sau torice, la Videt acestea sunt livrate in maxim trei zile.Desi o mare parte a business-ului este concentrat pe lentile, Videt a inceput sa mizeze tot mai mult pe segmentul de ochelari de vedere si de soare. Principala strategie de crestere este onestitatea fata de clienti deoarece nu foloseste tehnici de discount la toate produsele cu preturi initiale foarte mari ca apoi sa afiseze discount-uri masive special create pentru marketing.Rata de conversie a Videt a crescut semnificativ de la introducerea tehnologiei:"Timpul petrecut pe paginile noastre de produs a crescut siminficativ deoarece oamenii aleg cu atentie ochelarii, ii probeaza, ii compara si uneori iau decizia de a-i comanda direct, alteori vin in showroom pentru a se convinge ca intr-adevar le vin bine. Mai este de munca pentru a-i convinge ca softul implementat este unul atat de similiar cu realitatea, dar trendul general este imbucurator", a spus Alexandru Alecu.Potrivit acestuia, o persoana poate petrecere in medie 3-4 minute pe o pagina de ochelari daca vrea sa incerce doar un model, si pana la 10 minute pentru a incerca mai multe.