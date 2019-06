Studiu: Romanii petrec mai mult timp vizionand filme online si din ce in ce mai putin pe Facebook

Daca in urma cu doar 6 luni (noiembrie 2018), 42% dintre romanii utilizatori de internet foloseau servicii de streaming video pentru a se relaxa in timpul liber, in prezent procentul acestora atinge nivelul de 52% - arata cel de-al patrulea val al studiului cantitativ "Digital ®Evolution: Connected Consumer Monitor", (esantion reprezentativ la nivel national de 1061 respondenti, internet users, 18-65 ani), realizat de EXACT Business Solutions in mai 2019.Utilizatorii de internet petrec zilnic intre 1-2 ore pentru a viziona filme si seriale, in functie de platforma de streaming online aleasa. Odata cu aceasta crestere, se remarca si cea inregistrata de utilizarea smart TV-ului, atunci cand ne referim la modalitatea de accesare a internetului.Astfel, in prezent, 36% dintre internautii romani folosesc lunar smart TV-ul, pentru a fi online. "Daca privim spre cifrele inregistrate acum 1 an si jumatate (primul val al studiului "Digital ®Evolution: Connected Consumer Monitor", realizat in noiembrie 2017), cand doar 24% dintre onlineri utilizau smart TV-ul, constatam ca, in 18 luni, rata de utilizare a acestui tip de device s-a bucurat de o crestere spectaculoasa - de 50%", afirma Julien Zidaru, Managing Partner EXACT Business Solutions.Trendul ascendent, observat in cazul folosirii serviciilor de streaming video si corelat cu utilizarea celui mai potrivit device pentru accesarea acestora (Smart TV-ul), determina modificari ale comportamentului online al romanilor: creste numarul minutelor alocate zilnic platformelor de streaming si scade numarul celor petrecute pe retelele de socializare.Principalele retele sociale inregistreaza in prezent o scadere zilnica de 20 de minute, comparativ cu cifrele analizate in noiembrie 2017.Incidenta utilizarii retelelor sociale nu se modifica, romanii continua sa le acceseze zilnic, singura modificare fiind reprezentata de scaderea mediei minutelor zilnice, alocate.