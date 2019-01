Profitul Facebook a crescut cu 39% in 2018, in pofida scandalurilor

In ultimul trimestru al anului trecut, profitul net al Facebook a crescut cu 61%, pana la 6,88 miliarde de dolari, iar cifra de afaceri trimestriala a crescut cu 30% pana la 16,9 miliarde de dolari. Pe ansamblul anului 2018, profitul net a crescut cu 39%, pana la 22,1 miliarde de dolari, in timp ce cifra de afaceri a crescut cu 37%, pana la 55,83 miliarde de dolari, informeaza AFP.La 2,32 miliarde, numarul de utilizatori lunari activi este si el peste asteptari. Numarul de abonati activi cotidieni este de 1,52 miliarde."Ne-am schimbat in mod fundamental modalitatea in care conducem compania pentru a ne concentra pe chestiunile sociale foarte importante", a comentat presedintele director general Mark Zuckerberg. Acesta a reafirmat ca Facebook va continua sa investeasca pentru a imbunatati protectia datelor.Cu toate acestea, 2018 a fost un an de cosmar pentru Facebook, in conditiile in care reteaua sociala a fost implicata in numeroase scandaluri, de la difuzarea de date cu privire la utilizatori pana la subestimarea manipularilor politice practicate de Rusia cu prilejul alegerilor prezidentiale americane din 2016. Chiar si miercuri Facebook a fost acuzat de Apple ca a incalcat conditiile pentru utilizarea aplicatiilor sale, cu un program de colectare a datelor personale pe smartphone.Facebook ramane insa una din cele mai mare platforme de publicitate digitala si poate conta pe succesul crescut al filialei sale Instagram, care a depasit un miliarde de utilizatori si ofera via serviciul de mesagerie Messenger noi platforme pentru publicitate.