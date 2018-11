35 de lideri de comunitate din Romania au participat la primul Facebook Communities Day in Bucuresti

Nicoleta Cristea-Brunel, liderul Asociatiei SOS Infertilitatea , o asociatie voluntara, care, din anul 2008, desfasoara o campanie de advocacy pentru drepturile persoanelor afectate de infertilitate, in domeniul reproducerii si adoptiei asistate medical. Au inceput de la zero, cand subiectul infertilitatii nu era prezent in dezbaterea publica. De atunci, au ajutat multe familii, dar mai ales au contribuit la cresterea gradului de constientizare a problemei in Romania. Nicole este, de asemenea, liderul primului Community Leadership Circle din Romania.

Bianca Mereuta, fondatorul si liderul comunitatii Ce le citim copiilor. Gratie misiunii sale de a ridica nivelul de citire a cartilor in randul copiilor din Romania si dorintei de a-si impartasi cunostintele in acest domeniu, Bianca a creat o comunitate de sprijin pentru parintii care cautau informatii despre carti pentru copiii lor. Dupa trei ani, comunitatea reuneste peste 70.000 de parinti, care isi impartasesc aici cunostintele, revizuiesc si cauta continut valoros.

Anamaria Ciuhuta din Mamprenoare - o comunitate in crestere ce reuneste mamele din Romania care au decis sa actioneze pe cont propriu si sa isi inceapa propria afacere. Ele construiesc mici comunitati locale de sprijin, oferindu-le femeilor educatie despre cum sa conduca afaceri, sa organizeze ateliere si intalniri la nivel local.

Ideea acestui eveniment a venit ca rezultat al numarului masiv de aplicatii provenind din tarile Europei Centrale si de Est pentru participarea la Facebook Communities Summit, organizat la Londra, la inceputul acestui an. In semn de recunostinta pentru munca si dedicarea lor remarcabila, Facebook a decis sa organizeze in intreaga regiune evenimente locale, numite Communities Days. Primul Communities Day a ajuns in Bucuresti, dupa Atena si Varsovia."Romania este, cu siguranta, o tara cu oameni uimitori si multe comunitati cu activitate semnificativa. Dupa ce am anuntat-o pe Atena Boca, fondatorul si liderul comunitatii La Primul Bebe, ca fiind singurul finalist roman al programului Facebook Communities Leadership si am lansat Communities Leadership Circles in Bucuresti, dorim sa ne aratam si mai mult sprijinul fata de comunitatile locale. Obiectivul nostru este de a le oferi administratorilor romani o platforma unde sa isi impartaseasca ideile, experientele si cunostintele, iar Bucharest Communities Day este un pas important in aceasta directie",a afirmat Robert Bednarski, Country Director CEE.Invitata la eveniment in calitate de speaker, Atena Boca a subliniat: "Misiunea noastra este de a le oferi mamelor educate sprijin informational si emotional. Datorita platformei si instrumentelor pe care le are Facebook, le putem oferi acces, 24 de ore din 24, la o comunitate unde schimba informatii, impartasesc experiente si participa la evenimente de educatie parentala si dezvoltare personala.In 5 ani, am devenit o comunitate Facebook de 57.000 de oameni din 17 orase si am ajuns la 273.200 de persoane prin intermediul grupurilor noastre si al campaniilor umanitare.Printre liderii comunitatii care au participat la Facebook Communities Day din Bucuresti se afla:Intr-un format interactiv, evenimentul Communities Day i-a provocat pe liderii comunitatilor participante sa isi impartaseasca povestile, sa invete unii de la ceilalti si sa descopere noi modalitati de a duce si mai departe misiunea comunitatilor lor.Mentori in acest demers le-au fost George Gabriel, reprezentantul echipei Community Partnerships & Programs din cadrul Facebook si Roxana Cerchez, Facebook Agency Solution Manager pentru Europa Centrala si de Est, care au oferit participantilor sfaturi si informatii utile pe parcursul workshop-ului.