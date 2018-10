Atentie la postarile in care sunteti etichetati pe Facebook in aceste zile

Intr-un mesaj postat pe Facebook, specialistii romani precizeaza ca, "recent, pe conturile social media ale CERT-RO am primit notificari de la persoane care au fost etichetate de prieteni din cadrul retelei in postari care faceau referire la unele accidente grave"."Pentru mai multe detalii, acestora li se furnizeaza un link. Dupa accesare, victima este redirectionata catre o pagina web unde care ar trebui sa-si introduca username-ul si parola corespondente Facebook, pentru a putea vedea respectivele imagini de la accident. Asa cum se poate observa, grafica utilizata de atacatori este evident diferita de cea din pagina de autentificare legitima, un alt semn de alarma constituind-ul domeniul afisat, care nu este facebook.com", noteaza expertii in securitate cibernetica.CERT-RO avertizeaza utilizatorii de Facebook sa evite accesarea unor astfel de link-uri si sa nu furnizeze date, pana nu verifica sursa de unde a venit o astfel de cerere."Ne bucuram sa constatam ca utilizatorul care ne-a trimis initial notificarea si-a dat seama de pacaleala, dupa ce a studiat materialele de awareness de pe site-ul cert.ro", subliniaza institutia.CERT-RO, prin intermediul pentest-tools.com, ofera utilizatorilor posibilitatea de a-si testa gratuit securitatea site-ului, pe parcursul Lunii Europene a Securitatii Cibernetice.Cei care doresc sa faca acest lucru trebuie sa acceseze platforma de pentest online, de pe site-ul www.cert.ro sau www.cybersecuritymonth.eu si se pot inregistra pentru a primi 300 de credite gratis pana la finalul lunii octombrie.