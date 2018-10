Bitdefender avertizeaza utilizatorii Facebook: Constientizati ca retelele de socializare nu sunt pe deplin sigure!

"Constientizati ca retelele de socializare nu sunt pe deplin sigure si nu pot pastra toate secretele in siguranta. Pregatiti-va pentru ce e mai rau si comportati-va corespunzator! Nu puneti niciodata in scris ceva ce nu v-ar placea sa fie expus public peste cativa ani, cand ar putea aparea o bresa. In cazul actualului incident, inclusiv conversatiile private purtate prin Facebook au ajuns integral la atacatori. Folositi criptarea de tip end-to-end cand purtati discutii cu caracter sensibil, inclusiv pe Facebook. Cand utilizati Facebook Messenger, alegeti persoana cu care doriti sa purtati o conversatie, dati click pe numele sau si accesati 'Conversatii secrete' (Secret Conversations) . Astfel, se va deschide o noua fereastra de chat, iar discutiile vor fi criptate in totalitate si vor putea fi vizualizate doar de pe terminalele mobile unde s-a purtat discutia. Daca mesajele transmise sunt sensibile sau doriti sa nu fie asociate cu identitatea reala a interlocutorilor, recomandarea este sa va indreptati catre platforme de mesaje create special pentru extra siguranta, precum Signal", recomanda specialistii Bitdefender.Facebook a anuntat vineri ca aproximativ 50 de milioane de utilizatori au fost afectati de o bresa de securitate, compania delogand utilizatorii din conturile lor. Aparent, atacatorii au exploatat o vulnerabilitate existenta in modulul View As, cel care permite utilizatorilor sa isi vada profilul din perspectiva unui alt user.Bitdefender este o companie de securitate informatica cu activitate la nivel global, care furnizeaza solutii revolutionare de protectie impotriva amenintarilor complexe catre 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de tari.