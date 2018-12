Clinica de oncologie pediatrica, refacuta cu bani donati de parinti: O campanie umanitara pe Facebook a adunat 231.000 de euro in 6 zile

7.465 de mame implicate, 8.000 de licitatii, 6 zile, 231.000 de euro, multa implicare si dorinta de ajuta.Asa s-ar putea rezuma rezultatele campaniei #Diagnostic85 demarate de "LaPrimulBebe", cea mai mare comunitate de sprijin pentru mame de la noi fondata de Atena Boca.Scopul acestei campanii a fost acela de a strange fonduri pentru refacerea laboratoarelor clinicii de oncologie pediatrica din cadrul spitalului de urgente pentru copii Timisoara, un proiect derulat in parteneriat cu Asociatia Daruieste Viata.In cele sase zile de campanie cei implicati in comunitatea LaPrimulBebe au licitat pe grupul de Facebook diverse obiecte, servicii sau timp pentru a strange 180.000 de euro. La final de campanie, rezultatele sunt peste astepari, astfel ca suma pe care mamele din comunitate au reusit sa o stranga, umar langa umar, intr-un timp impresionant este de 231.000 de euro.Atena Boca, fondatoarea acestei comunitati, a declarat bucuroasa:"Este fabulos ce s-a intamplat si in aceasta campanie.De sase ani, momentele campaniilor bi-anuale, cele in care ne implicam in proiecte de sanatate si incercam sa schimbam lucruri in Romania, sunt momente in care descoperim o multime de oameni faini, oameni pentru care si alaturi de care merita sa ramai si sa construiesti.Nu salvam noi Romania toata, dar unim oameni si salvam vieti. Iar asta nu are cum sa fie putin! Multumim fiecarei mame care a ales sa se implice in locul ridicatului din umeri si al indiferentei, care a ales sa liciteze si sa lase in campania noastra nu doar bani sau obiecte, ci si o mica parte din suflet. Aveti toata admiratia si aprecierea noastra!"In Romania, in fiecare an, peste 1.000 de parinti aud cuvantul cancer, atunci cand medicii le pun diagnosticul copiilor lor. In Europa peste 85% dintre copiii cu acest diagnostic se vindeca. La noi, unul din 2 copii nu supravietuieste.Unul din doi! Principala cauza a ratei scazute din Romania este lipsa facilitatilor necesare pentru diagnosticare si tratament corect.Cea mai mare comunitate de sprijin pentru mame de la noi din tara, "LaPrimulBebe", infiintata de Atena Boca, si-a propus si a reusit prin campania #Diagnostic85 sa stranga fondurile necesare refacerii laboratoarele de analize ale Spitalului de oncologie pediatrica Timisoara.