Cum a pierdut Facebook 125 de miliarde de dolari intr-o zi

Rezultatele Facebook au fost in linie cu estimarile analistilor dar inrautatirea perspectivei a provocat turbulente pe bursa, informeaza Deutsche Welle.In trimestrul doi din 2018, profitul companiei a crescut cu 31%, la 5,1 miliarde de dolari (4,36 miliarde de euro), in timp ce veniturile au inregistrat un avans de 42%, la 13,2 miliarde de dolari, usor sub estimari.Cresterea numarului de noi utilizatori ai retelei de socializare a incetinit la 11% in perioada aprilie-iunie 2018, fata de un avans de 13% in primul trimestru din acest an.Facebook a recunoscut ca se asteapta la rezultate financiare mai slabe decat previziona anterior, din cauza scandalului Cambridge Analytica si a limitarii cresterii veniturilor din publicitate.Investitorii sunt ingrijorati si de faptul ca autoritatile chineze au respins planurile Facebook de a deschide un nou hub de inovatii in orasul Hangzhou.Marti, Facebook anuntase ca vrea sa investeasca 30 de milioane de dolari intr-o subsidiara care sa-i sprijine pe dezvoltatorii chinezi si start-up-urile, un proiect similar cu cele derulate in Brazilia, Franta, India si Coreea de Sud.Dar surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat pentru New York Times ca autoritatile chineze au decis sa retraga inregistrarea Facebook din cauza divergentelor intre oficialii locali si autoritatea de reglementare nationala a internetului, Cyberspace Administration of China.Este o noua lovitura pentru Facebook, care nu reuseste sa-si extinda prezenta in China, cea mai populata tara din lume, unde site-ul sau de social media si aplicatia WhatsApp raman blocate.Beijingul interzice multe alte site-uri internationale, inclusiv Google, Twitter si YouTube, precum si cele de stiri, cum ar fi New York Times si Wall Street Journal, pe langa cele dedicate drepturilor omului.Specializata in activitati de analiza a datelor, compania Cambridge Analytica este acuzata ca, printr-o aplicatie de teste psihologice descarcata de circa 300.000 dintre utilizatorii retelei de socializare Facebook, a recuperat fara consimtamant datele a zeci de milioane de persoane pentru a dezvolta un software care ar permite anticiparea si influentarea votului alegatorilor. La 2 mai, Cambridge Analytica a anuntat ca isi inceteaza activitatea si declanseaza procedura de faliment.