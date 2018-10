Deputatii europeni cer un audit independent al Facebook: a incalcat legislatia UE!

aplicarea online a garantiilor electorale clasice "offline": reguli referitoare la transparenta si limitele cheltuielilor, la respectarea perioadelor de tacere si la tratarea egala a candidatilor.

facilitarea recunoasterii publicitatii politice online platite si a organizatiilor din spatele acesteia

interzicerea crearii de profiluri cu scopuri electorale, inclusiv a utilizarii comportamentelor online susceptibile de a scoate la iveala preferintele politice

platformele de social media ar trebui sa eticheteze continutul difuzat de roboti, sa accelereze procesul de suspendare a conturilor false si sa colaboreze cu verificatorii de fake news si cu mediul academic pentru a lupta contra dezinformarii

ar trebui realizate investigatii de catre statele membre cu sustinerea Eurojust, privind presupusa folosire abuziva a spatiului politic online de catre forte straine

Intr-o rezolutie adoptata joi, deputatii indeamna Facebook sa permita agentiilor UE sa realizeze un audit complet, pentru a evalua protectia si securitatea datelor personale ale utilizatorilor, ca urmare a scandalului provocat de accesarea ilegala si exploatarea abuziva a datelor personale a 87 de milioane de utilizatori Facebook.Deputatii europeni sunt de parere ca Facebook nu doar ca a inselat increderea cetatenilor UE, "dar a incalcat si legislatia UE".Europarlamentarii considera ca datele obtinute de Cambridge Analytica ar fi putut fi folosite in scopuri politice atat in contextul referendumului pentru iesirea Marii Britanii din UE, dar si pentru a viza electoratul american la alegerile prezidentiale din 2016.Ei evidentiaza nevoia urgenta de a contracara orice tentativa de a manipula alegerile UE si de a adapta legile electorale pentru a reflecta noua realitate digitala.Pentru a preveni imixtiunea electorala via retelele sociale, deputatii europeni propun:Rezolutia adoptata rezuma concluziile intalnirii din luna mai dintre deputati ai Parlamentului European si Mark Zuckerberg, CEO al Facebook, si cele trei audieri care au urmat. Se refera, de asemenea, la scurgerea de date suferita de Facebook in 28 septembrie.Presedintele Comisiei pentru Libertati Civile, Claude Moraes (S&D, Marea Britanie):"Este o problema globala, care ne-a afectat deja referendumul si alegerile.Rezolutia stabileste masuri necesare, inclusiv un audit independent al Facebook, o actualizare la regulile noastre ale competitiei si masuri aditionale de a proteja electoratul. Trebuie actionat acum, nu doar pentru redobandirea increderii in platforma online, ci si pentru a proteja spatiul privat al utilizatorilor si pentru a restabili increderea in valorile noastre democratice."