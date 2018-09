Facebook are termen pana la sfarsitul anului sa indeplineasca reglementarile UE

"Rabdarea mea a ajuns la limita. Desi Facebook m-a asigurat ca va adapta in cele din urma conditiile de utilizare care induc in eroare pana in decembrie, aceasta situatie continua de prea mult timp. Acum este momentul pentru adoptarea unor decizii si nu pentru promisiuni. Daca modificarile nu sunt implementate complet pana la sfarsitul anului, voi solicita autoritatii de protectie a consumatorilor sa actioneze rapid si sa sanctioneze compania", a avertizat Vera Jourova.