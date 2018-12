Facebook il suspecteaza pe Soros ca a incercat sa provoace scaderea valorii actiunilor acesteia pentru a le cumpara mai ieftin

Soros este banuit de conducerea Facebook ca prin critici exprimate la adresa retelei de socializare ar fi incercat sa provoace o scadere a valorii actiunilor acestei societati pentru ca apoi el sa le poata cumpara mai ieftin, informeaza vineri AFP.Intr-un discurs sustinut in ianuarie la Forumul de la Davos, George Soros s-a manifestat ostil fata de aceasta retea de socializare, pe care a descris-o drept "o amenintare pentru societate"."Nu am auzit niciodata inainte critici din partea sa si dorim sa aflam daca acestea ar putea avea motivatii financiare", a declarat saptamana trecuta responsabilul pentru comunicare al Facebook, Elliot Schrage.Reactia acestuia din urma a survenit dupa ce publicatia New York Times a scris ca Facebook a angajat agentia de relatii publice Definers pentru ca aceasta sa conduca o actiune ce ar viza discreditarea criticilor retelei de socializare, inclusiv punand pe seama lui Soros atacurile la adresa Facebook.Explicand decizia de a apela la serviciile acelei agentii de relatii publice, Elliot Schrage a spus ca Definers a descoperit ca George Soros i-a finantat pe unii dintre membrii campaniei 'Freedom from Facebook', o campanie de orientare progresista care cere in special spargerea acestei societati in mai multe entitati.