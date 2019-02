Facebook a implinit 15 ani

Reteaua de socializare, care in prezent numara 2,32 miliarde de utilizatori activi lunar in toata lumea, isi are originile intr-o platforma mai "primitiva", Facemash, lansata in 2003 cu scopul ca studentii sa aprecieze atractivitatea fizica a colegilor prin intermediul fotografiilor.Facemash a generat o puternica polemica in campus si a fost inchisa de conducerea universitatii dupa numai doua zile, dar, in acest scurt timp, deja inregistra circa 22.000 de voturi, emise de 450 de persoane care s-au conectat la acest serviciu.Acest prim succes l-a animat pe tanarul de 19 ani ce se afla in spatele Facemash, pe atunci un student necunoscut al facultatii de informatica si psihologie, Mark Zuckerberg, sa dezvolte ceea ce a reprezentat "samanta" din care a rasarit actuala companie, "The Facebook", impreuna cu colegii sai Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz si Chris Hughes.Astfel, pe 4 februarie 2004, a fost lansata reteaua The Facebook, conceputa ca un element director pentru a se cunoaste si conecta studentii si personalul universitar si la care s-au conectat, in urmatoarele 24 de ore, 1.200 de studenti de la Harvard.Serviciul s-a raspandit rapid la alte universitati din zona Boston (Massachusetts, EE.UU.) si din restul tarii, dupa care numele i-a fost schimbat definitiv in cel actual - Facebook - si a urmat expansiunea sa, la inceput in scolile din SUA si apoi in universitatile internationale.In septembrie 2006, dupa mai bine de doi ani de functionare, platforma a facut un salt care va marca pentru totdeauna viitorul sau, trecand de la o retea destinata mediului educational la una disponibila publicului in general, astfel incat orice internaut sa isi poata crea un profit.Aceasta miscare a facut, potrivit EFE, ca firma sa devina din acel moment atractiva pentru companiile de publicitate si Facebook a pus astfel bazele unei afaceri care i-au adus miliarde de dolari in urmatorii ani.Conform celor mai recente date din 2018, Facebook a primit in jur de 20% din toate veniturile din publicitate generate prin Internet in SUA, situandu-se imediat dupa Google.La numai doi ani dupa ce a inceput sa accepte utilizatori din afara mediului de invatamant, platforma a devenit in 2008 reteaua de socializare cea mai utilizata din lume, un titlu pe care nu l-a pierdut pana in prezent, devansand pe atunci popularul portal Myspace.Dupa patru ani, in 2012, compania Facebook a fost listata la bursa din New York, prin ceea ce a reprezentat cea mai mare oferta publica initiala (IPO) inregistrata pana in prezent de o companie de internet, obtinand 16 miliarde de dolari, ceea ce a dus-o la o cotatie bursiera de 102 miliarde dolari.Ca o comparatie, la momentul iesirii Google pe piata, cu opt ani inainte, in 2004, oferta sa publica initiala a atins 1,9 miliarde dolari.In ultimii doi ani, in special dupa ce hackerii rusi au folosit platforma pentru a influenta alegerile prezidentiale din SUA, din 2016, firma a fost implicata intr-o multime de polemici, care au stat in fruntea dezbaterilor legate de intimitate si comunicare in era internetului, mai scrie EFE.