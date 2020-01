Facebook interzice videoclipurile ''deepfake''. Experti: E nevoie de un software mai bun pentru a recunoaste aceste clipuri

"Un anunt al vicepresedintelui platformei de gestionare a politicilor globale Facebook, Monika Bickert, dezvaluie ca platforma implementeaza o abordare pe mai multe planuri pentru a face fata amenintarilor tot mai mari ale continutului mass-media manipulat, creat special pentru a raspandi dezinformarea si pentru a influenta opinia publica. Facebook a anuntat cu acest prilej ca va elimina continutul manipulat care bifeaza acesti doi indicatori: a fost "editat sau sintetizat - dincolo de ajustarile necesare pentru claritate sau calitate - in moduri care nu sunt evidente pentru o persoana obisnuita si ar putea face pe cineva in mod eronat sa creada ca un subiect al videoclipului a spus cuvinte pe care nu le-a spus de fapt", si este "produsul inteligentei artificiale sau al invatarii automate (machine learning) care contopeste, inlocuieste sau suprapune continutul unui videoclip, facandu-l sa para autentic", noteaza sursa citata.In viziunea expertilor de la Eset, noua politica stricta se aplica tehnicilor "deepfake", care sunt un exemplu al modului in care algoritmii de invatare automata pot fi utilizati in scopuri nefaste. De altfel, Eset precizeaza ca a identificat tehnica deepfake drept una dintre tendintele malware care va caracteriza peisajul amenintarilor de securitate cibernetica in 2020."Nu doar ca avem nevoie de un software mai bun pentru a recunoaste aceste videoclipuri manipulate digital, dar trebuie, de asemenea, sa constientizam ca ne indreptam ca oameni catre un moment in care nu ar trebui sa credem intotdeauna ceea ce vedem", afirma specialistul in securitate Eset, Jake Moore.Pe fondul acestui subiect, specialistii Eset se intreaba unde se va trage linia prin care se decide ca un anume continut este destinat sa fie umoristic sau nu."Daca o fotografie (sau o secventa video) este considerata si clasificata printr-un proces de rating drept falsa (sau partial falsa) de catre utilizatorii platformei, in urma unui proces manual de fact-checking, atunci va fi redusa automat, in mod semnificativ, distributia sa in News Feed si se va respinge difuzarea acestui continut drept anunt (ad). Iar persoanele care o vad, incearca sa o partajeze sau au impartasit-o deja, vor vedea avertismente care ii avertizeaza ca este falsa ", explica vicepresedintele platformei de gestionare a politicilor globale Facebook, Monika Bickert, citata de blogul Eset.In acelasi timp, reprezentanta Facebook a sustinut ideea ca eliminarea unor astfel de videoclipuri nu ar impiedica oamenii sa le vada in alta parte si nu ar sti ca acele materiale sunt false. "Mentinerea lor, dar etichetarea ca fiind false, va oferi in schimb oamenilor informatii de context cruciale", a spus Bickert.La jumatatea anului trecut, un videoclip fals, realizat cu ajutorul imaginilor digitale, in care fondatorul Facebook Mark Zuckerberg este vazut dand un interviu, a fost lansat pe Instagram. Desi este detinuta de Facebook, Instagram a anuntat ca nu are intentia sa stearga clipul, potrivit mass-media americane, citate de EFE.Videoclipul a fost realizat de catre doi artisti britanici, Bill Powers si Daniel Howe, cu ajutorul unei companii din Israel, Canny AI, pentru un proiect artistic, intitulat Spectrum si prezentat la festivalul britanic de film documentar Sheffield Doc/Fest. Alaturi de cel al lui Zuckerberg au mai fost prezentate videoclipuri de acelasi gen al presedintelui SUA, Donald Trump, al actorului american Morgan Freeman, al vedetei de reality show Kim Kardashian, sau al actritei sarbe Marina Abramovic.Aceste videoclipuri trucate sunt cunoscute sub numele 'deepfake' datorita tehnicilor digitale utilizate pentru a realiza un filmulet cat se poate de realist.Eset a fost fondata in anul 1992, in Bratislava (Slovacia), si se situeaza in topul companiilor care ofera servicii de detectie si analiza a continutul malware, fiind prezenta in peste 180 de tari.