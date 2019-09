Franta vrea blocarea monedei digitale Libra de la Facebook in Europa

Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a declarat ca Libra prezinta riscuri financiare si s-ar putea inregistra abuzuri din cauza ei. Totusi, el nu a clarificat cum Franta va putea pastra Libra in afara celor 28 de state ale UE.In luna iunie a acestui an, Facebook a anuntat ca intentioneaza sa introduca o noua criptomoneda, denumita Libra, in cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul platilor digitale. Facebook sustine ca Libra va fi sustinuta de active reale, precum depozite bancare si obligatiuni guvernamentale, in ideea de a fi mai stabila decat alte criptomonede, ca de exemplu bitcoin.Proiectul a fost intampinat cu ostilitate si scepticism.Vorbind despre Libra la o reuniune a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), Le Maire a declarat: "Aceasta eventuala privatizare a monedei contine riscuri legate de abuzul pozitiei dominante, riscuri fata de suveranitate si riscuri pentru consumatori si companii".Ministrul francez de Finante a explicat ca este in legatura atat cu actualul cat si cu viitorul presedinte al BCE in vederea infiintarii unei "monede digitale publice" sub egida institutiilor financiare internationale."Libra reprezinta de asemenea un risc sistemic din momentul in care ai doua miliarde de utilizatori. Orice deficienta de functionare a acestei monede, de gestionare a rezervelor sale ar putea crea intreruperi financiare considerabile. Toate aceste temeri legate de Libra sunt serioase. prin urmare, vrea sa spun cu toata claritatea: in aceste conditii nu putem autoriza dezvoltarea libra pe pamant european", a declarat Le Maire.Libra, care este sustinuta de procesatorii de plati Visa si Mastercard, precum si de companiile de ridesharing Lyft si Uber, ar urma sa se lanseze anul viitor.Si Yves Mersch, membru al Comitetului executiv al BCE, a avertizat saptamana trecuta ca o acceptare larga a Libra ar putea submina capacitatea Bancii Centrale Europene de a stabili politica monetara, ceea ce reprezinta un risc potential pentru blocul comunitar."In functie de nivelul de acceptare a Libra si de locul ocupat de euro in cosul sau de valute, ar putea reduce controlul BCE asupra euro, ar putea afecta mecanismul de transmitere a politicii monetare prin afectarea pozitiei de lichiditate a bancilor din zona euro si submina rolul international al monedei unice, de exemplu prin reducerea cererii pentru euro", a spus Yves Mersch, la o conferinta organizata luni la Frankfurt.Pana acum, marile banci centrale s-au abtinut sa reglementeze monedele digitale, deoarece au esuat anul trecut sa ajunga la un acord cu privire la modul in care ar trebui facut acest lucru si dupa ce au concluzionat ca monedele digitale sunt prea mici pentru a pune in pericol sistemul financiar.Insa guvernatorii bancilor centrale din Marea Britanie, Franta si Germania au avertizat Facebook ca trebuie sa se astepte la o multime de intrebari din partea autoritatilor de reglementare cu privire la Libra."Trebuie sa fie sigura, altfel nu se va concretiza. Noi, Rezerva Federala, toate marile banci si organisme de supervizare mondiala, vom avea o supervizare directa", a declarat guvernatorul Bancii Angliei, Mark Carney.Aceste declaratii vin in contextul in care reteaua Facebook face obiectul mai multor anchete la nivel mondial cu privire la protectia datelor utilizatorilor sai, continutul fals al informatiilor pe care le poate vehicula si restrictionarea libertatii de exprimare.