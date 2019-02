Germania restrictioneaza colectarea de date de catre Facebook

Bundeskartellamt - autoritatea pentru controlul concurentei - a obiectat in special fata de modul in care Facebook colecteaza date de la aplicatii proprii, cum ar fi WhatsApp si Instagram, sau ale unor terti. O alta practica abuziva este, potrivit biroului, urmarirea online a persoanelor care nici macar nu utilizeaza Facebook, cu ajutorul optiunilor "like" ("imi place") si "share" ("distribuie") . Datele provenite de la WhatsApp si Instagram vor putea fi alocate Facebook doar cu consimtamantul voluntar al utilizatorilor; acordul va fi necesar si pentru colectarea de date de la alte site-uri de internet, informeaza Reuters."Pe viitor, Facebook nu va mai avea permisiunea de a-si obliga utilizatorii sa accepte colectarea practic nelimitata a datelor si atribuirea datelor din afara Facebook conturilor lor de Facebook", a explicat seful biroului, Andeas Mundt.Facebook a anuntat ca va contesta decizia Bundeskartellamt, sustinand ca biroul a subestimat concurenta in domeniu si a subminat regulile europene privind confidentialitatea, intrate in vigoare anul trecut. "Nu suntem de acord cu concluziile lor si intentionam sa facem apel, astfel incat persoanele din Germania sa beneficieze in continuare pe deplin de toate serviciile noastre", a facut cunoscut reteaua sociala, prin intermediul unei postari pe un blog.Autoritatea pentru concurenta a aratat ca Facebook va trebui sa formuleze propuneri privind modul de a restrange colectarea datelor in termen de 12 luni, in functie de rezultatul procedurilor de apel. In caz de nerespectare a deciziei, Bundeskartellamt poate aplica amenzi de pana la 10% din veniturile anuale ale companiei din intreaga lume; anul trecut, Facebook a avut o cifra de afaceri de 55,8 miliarde de dolari, in crestere cu 37% fata de 2017. Potrivit biroului, Facebook are in Germania 23 de milioane de utilizatori activi zilnic, ceea ce reprezinta o cota de piata de 95%, in conditiile in care singurul concurent este reteaua sociala Google+, in curs de inchidere.