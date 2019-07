Ministrii de Finante din G7 au ajuns la un consens: Vor taxa "corect" gigantii IT

"Ministrii au cazut de acord ca un nivel minim de taxare ar contribui la asigurarea ca aceste companii platesc taxe corecte", se arata intr-un comunicat al presedintiei franceze a G7. Un oficial francez care a dorit sa isi pastreze anonimatul a spus ca nivelul taxei urmeaza sa fie convenit in viitor.Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a explicat ca este pentru prima data cand statele membre G7 s-au pus de acord asupra taxarii activitatilor fara prezenta fizica, in special a activitatilor digitale.Consensul la care au ajuns ministrii de Finante din G7 da un impuls negocierilor care au loc in prezent in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) pentru a se ajunge la un acord international cu privire la taxare gigantilor din domeniul digital.Tot la reuniunea de la Chantilly, Ministrii de Finante din G7 au cazut de acord ca monedele virtuale precum proiectul Libra al retelei sociale Facebook trebuie sa respecte cele mai ridicate standarde de reglementare pentru a garanta ca nu sunt utilizate pentru spalarea banilor iar utilizatorii sunt protejati."Ministrii au cazut de acord ca proiecte precum Libra ar putea afecta suveranitatea monetara si functionarea sistemului monetar international", se arata in comunicatul presedintiei franceze a G7.Bruno Le Maire a explicat jurnalistilor ca toti membri G7 si-au exprimat ingrijorari serioase fata de proiectul Libra al Facebook. "Sunt reguli care trebuie respectate de toata lumea. Deocamdata acesta nu este cazul Libra", a apreciat Le Maire.Reuniunea ministrilor de Finante a fost una pregatitoare pentru summitul sefilor de stat din G7 care va avea loc la finele lunii august la Biarritz.G7 este o organizatie a statelor puternic industrializate din care fac parte: Statele Unite (SUA), Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia si Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord.