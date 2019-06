Organismele europene de reglementare cer detalii de la Facebook cu privire la proiectul de criptomoneda

Autoritatea pentru Conduita Financiara din Marea Britanie (FCA) a anuntat ca deocamdata nu exista suficiente informatii cu privire la Libra, adaugand ca proiectul ar putea fi unul important pentru politicile publice si ca nu va obtine aprobarile necesare fara noi informatii. "Nu vor trece rapid prin procesul de autorizare fara aceste informatii", a subliniat presedintele FCA, Andrew Bailey.Separat, Domenico Gammaldi responsabil cu supervizarea pietei la Banca Centrala a Italiei, a cerut si el mai multe informatii de la Facebook. "O carte alb (white paper) inseamna si faptul ca exista foarte putine informatii", a declarat Gammaldi la o conferinta pe tema cripto-monedelor organizata la Zug (Elvetia).Guvernatorul Bancii Centrale a Frantei, Villeroy de Galhau, a subliniat ca Libra va trebui sa respecte reglementarile privind combaterea spalarii de banii iar sustinatorii acestui proict vor trebui sa obtina o licenta bancara daca vor dori sa ofere servicii de genul depozite bancare. Franta vrea sa profite de faptul ca detine presedintia G7 pentru a pune la punct un grup de lucru care sa se ocupe de aceste ingrijorari la nivel international.La randul sau, presedintele Financial Stability Board (FSB), Randal Quarles a spus ca intentia Facebook de a se extinde pe piata platilor nu se va afla pe agenda summitului G20 care va avea loc saptamana aceasta in Japonia, insa intentiile retelei sociale ar putea determina organismele de reglementare sa se uite mai atente la criptomonede.Saptamana trecuta, Facebook a anuntat ca intentioneaza sa introduca o noua criptomoneda, denumita Libra, in cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul platilor digitale. Facebook sustine ca Libra va fi sustinuta de active reale, precum depozite bancare si obligatiuni guvernamentale, in ideea de a fi mai stabila decat alte criptomonede precum bitcoin.Anuntul Facebook a dat nastere la ingrijorari in randul politicienilor americani si a determinat mai multi guvernatori ai unor importante banci centrale din Europa sa avertizeze Facebook ca trebuie sa se astepte la o multime de intrebari din partea autoritatilor de reglementare cu privire la Libra.Pana acum, marile banci centrale s-au abtinut sa reglementeze monedele digitale, deoarece au esuat anul trecut sa ajunga la un acord cu privire la modul in care ar trebui facut acest lucru si dupa ce au concluzionat ca monedele digitale sunt prea mici pentru a pune in pericol sistemul financiar.