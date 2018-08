Tradeville: Amazon creste spectaculos dar Facebook intampina greutati

Amazon a raportat pentru trimestrul al II-lea din 2018 un profit net in crestere cu 92,2% fata de aceeasi perioada a anului precedent, depasind asteptarile pietei cu peste 100%. Vanzarile companiei s-au majorat atat in America de Nord (30,46%), cat si pe plan international (21,40%), la cresterea solida pe plan regional contribuind si vanzarile Whole Foods, lant de magazine dedicate produselor alimentare organice, achizitionat de Amazon in urma cu un an.Pentru trimestrul in curs, Amazon estimeaza vanzari mai mari cu 54-57,5 miliarde USD, ceea ce ar reprezenta o crestere cu 23-31% de la un an la altul. Pentru a-si mentine ritmul de crestere, compania va trebui sa continue extinderea si pe piete din afara SUA.In cazul Facebook, desi compania a inregistrat venituri in valoare de 13,23 mld. USD, in crestere cu 42% fata de trimestrul II 2017, evolutia a fost sub asteptarile pietei. Ea a fost cauzata de scaderea ratei de crestere a veniturilor din publicitate, in urma implementarii noilor reglementari cu privire la datele personale si a scandalului Cambridge Analytica privind colectarea datelor pentru 87 de milioane de utilizatori, informatii ce au fost folosite pentru influentarea intentiilor de vot.In conditiile in care circa 53% dintre cei 4,2 miliarde de utilizatori de internet ai planetei utilizeaza si Facebook, compania are un cvasi-monopol in anumite regiuni pe glob, iar potentialul sau de crestere ramane foarte ridicat.