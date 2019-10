Turcia amendeaza Facebook cu 282.000 de dolari

Conform autoritatilor de la Ankara, au fost incalcate reglementarile privind protectia datelor in cazul unor informatii personale ce vizeaza 280.959 de utilizatori turci, inclusiv numele, datele de nastere, domiciliul, istoricul cautarilor si alte date. Autoritatea pentru Protectia Datelor Personale nu a precizat ce s-a intamplat cu detaliile personale ale utilizatorilor afectati.KVKK a explicat ca a inceput verificarea posibilei incalcari a reglementarilor privind protectia datelor dupa ce Facebook nu a informat in legatura cu erorile inregistrate de unele din aplicatiile sale."S-a constatat ca nu au fost luate masurile necesare tehnice si administrative stabilite de lege pentru a preveni incalcarea reglementarilor privind protectia datelor si am amendat Facebook cu 1,6 milioane de lire turcesti pentru ca nu si-a indeplinit responsabilitatile privind protectia datelor. De asemenea, Facebook a primit o amenda suplimentara de 450.000 de lire turcesti pentru ca nu a raportat autoritatilor incalcarea reglementarilor privind protectia datelor", a afirmat Autoritatea pentru protectia datelor personale.In aprilie, institutia amendase Facebook cu 1,65 milioane de lire turcesti din cauza accesului ilegal la date ale utilizatorilor.In iulie, Agentia de Protectie a Consumatorilor Americani a aplicat o amenda record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook pentru ca si-ar fi "inselat" utilizatorii cu privire la controlul asupra vietii lor private, in special in cursul unei scurgeri masive de date personale spre firma britanica Cambridge Analytica, implicata in campania prezidentiala a lui Donald Trump si cea pentru Brexit in Regatul Unit.