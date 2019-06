Women Community Leadership Meeting: Liderii comunitatilor de Facebook din Europa Centrala si de Est s-au reunit la Varsovia

Reuniunea a reprezentat un bun prilej pentru a discuta despre provocarile si satisfactiile de a aduce oamenii impreuna, dar si o ocazie de a impartasi povesti si experiente, atat cu ceilalti participanti, cat si cu reprezentantii Facebook.Printre femeile lider prezente la eveniment s-a aflat si Atena Boca, din Romania, fondatoarea comunitatii Facebook La primul bebe.Cu acest prilej, ea a declarat: La inceput am crezut ca oamenii vor cauta informatii intr-un grup ca al nostru. Dar in scurt timp ne-am dat seama ca, mai mult decat orice, ei cauta sprijin emotional si incurajare. La fel, intalnirile ca aceasta sunt valoroase pentru liderii de comunitati, pentru ca avem cu totii nevoia de a simti ca facem parte dintr-un grup mai mare. Aici putem intalni oameni ca noi, cu probleme similare, si primi usor sprijin.Alaturi de Atena Boca, din Romania au mai participat Bianca Mereuta de la Ce Le Citim Copiilor, Diana Mihaila, initiatoarea comunitatii Idei de Organizare, Andreea Ionescu, coordonatoarea comunitatii Parintii Cer Schimbare, precum si Nicoleta Cristea Brunel, fondatoarea Asociatia SOS Infertilitatea.Tineri parinti, femei antreprenor, donatori de sange - acestea sunt doar cateva dintre comunitatile Facebook aduse impreuna la Varsovia pentru primul eveniment Facebook Women Community Leadership Meeting. In timpul prezentarilor si al sesiunilor de networking, aceste comunitati si-au impartasit planurile si experienta de a conduce grupurile si au participat la o serie de ateliere menite sa le confere noi abilitati si cunostinte pentru a le ajuta sa continue sa construiasca comunitati si sa conecteze oameni."Stiu din proprie experienta cat de importanta este o comunitate pentru a ne ajuta sa ne simtim sustinuti si parte din ceva mai mare decat noi insine, asa ca sunt foarte fericita ca ii putem ajuta pe liderii comunitatilor care au un impact pozitiv, atat de puternic in regiunea Europei Centrale si de Est, sa-l amplifice si mai mult. Diversele interese, scopuri si cauze pe care aceste grupuri le reprezinta sunt extraordinare: de la rolul de mama, la dezvoltarea unei cariere, de la sanatate la educatie si de la femei specializate in tehnologie, la femei ce provin dintr-un mediu defavorizat." - a spus Nicola Mendelsohn, Facebook VP EMEA, care a vorbit cu participantele in timpul unei prezentari si a unei sesiuni de intrebari si raspunsuri.Grupurile de Facebook sunt utilizate de peste 1,4 miliarde de oameni din intreaga lume. Dintre acestia, 400 de milioane de persoane apartin grupurilor considerate semnificative si care au devenit rapid cea mai importanta parte a experientei oamenilor in reteaua sociala si un factor esential al sistemului lor de sustinere. De aceea, scopul Facebook este acela de a le sprijini si de a le ajuta sa se dezvolte.Comunitatile precum cele reprezentate la aceasta intalnire ii conecteaza pe oameni si ii ajuta sa realizeze lucruri extraordinare. Vrem sa ii sustinem si sa invatam de la liderii care fac acest lucru posibil. Acest eveniment reprezinta o continuare a eforturilor noastre in acest domeniu - construim mai departe ce am inceput anul trecut, prin initiative precum Facebook Community Leadership Program, conceput pentru a-i sprijini pe liderii care inoveaza modalitati de a-si sustine mai bine comunitatile, atat prin Facebook si produsele noastre, cat si off-line. - a explicat Brie Rogers Lowery, Head of Community Partnerships & Programs in cadrul Facebook Europa.In timp ce aceasta a fost prima intalnire dedicata exclusiv femeilor, in 2018 Facebook a organizat evenimentul Community Summit la Londra, pentru lideri din toata Europa si 5 Facebook Communities Days in regiunea Europa Centrala si de Est, in orasele: Atena, Varsovia, Bucuresti, Praga si Moscova. Toate cu scopul de a le oferi liderilor comunitatilor locale o platforma unde sa isi poata impartasi ideile, experientele si cunostintele.Pe baza nevoilor identificate prin astfel de intalniri cu liderii de comunitati, in 2018, Facebook a lansat Facebook Community Leadership Program (FCLP) . Aceasta initiativa globala va oferi pentru peste 100 de participanti din intreaga lume sprijinul, instrumentele, finantarea si increderea de care au nevoie pentru a-si conduce cat mai bine comunitatile. Mai multe informatii despre program sunt disponibile aici.