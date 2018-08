Balcanii vazuti din spatiu la Divan Film Festival

Divan Film Festival are loc in perioada 24 - 26 august in Craiova (Inspire Cinema si Teatrul de Vara din Parcul Romanescu), iar in perioada 27 august - 1 septembrie se intampla in Port Cultural Cetate.Festivalul dedicat filmelor si bucatariei balcanice isi invita spectatorii intr-o incursiune cinematografica plina de surprize, din indepartata tundra siberiana pana in spatiu.La Divan Film Festival 2018, aflam cum se vad Balcanii atat din inauntru, cat si din afara, prin intermediul filmelor realizate de cineasti non-balcanici, descoperind totodata si realitati de pe alte continente, consemnate de regizori din tarile vecine. "Ederlezi Rising" (regia Lazar Bodroza, 2018), un SF sarbesc remarcabil aflat la mijlocul distantei dintre iconicele "Solaris" si "Blade Runner", ne prezinta idila "spatiala" dintre astronautul Milutin si androidul Nimani, interpretat de celebra actrita Stoya.Cele doua personaje, care dezvolta o relatie intima cu consecinte neprevazute, fac parte din echipajul primei misiuni spatiale a corporatiei Ederlezi catre Alpha Centauri."Ederlezi Rising" a castigat recent premiul pentru Cel mai bun film la Festivalul International de Film din Belgrad.De la regizorul suedez de origine bosniaca Drazen Kuljanin vine la Divan Film Festival ceea ce ar putea fi o adaptare balcanica a neo-noir-ului "Sin City". "A Balkan Noir" (2017) este o poveste despre razbunare spusa de-a lungul a 20 de tigari, ce are ca personaj principal o mama a carei fiica a disparut in urma cu cinci ani.Filmul a facut parte din competitiile festivalurilor de film de la Varsovia si Goteborg. "Chris The Swiss" (2018), un melanj inovator de animatie si documentar biografic, ne vorbeste despre absurditatea razboiului din perspectiva regizoarei elvetiene Anja Komfel.Explorand istoria intunecata a familiei, Anja ne duce pe urmele varului ei, un jurnalist asasinat in Croatia anului 1992, care documenta razboiul iugoslav. Filmul a facut parte din selectia oficiala Semaine de la Critique a festivalului de la Cannes din 2018.Proiectat in inchiderea festivalului de film la Berlin, "Aga" (2018), co-productie bulgara - germana - franceza regizata de Milko Lazarov, ne poarta prin tundra siberiana, in viata unui cuplu inuit.Complet izolati si amenintati de schimbarile climatice si sanatatea precara, cei doi eschimosi isi doresc arzator sa isi revada fiica, plecata in cautarea unui trai mai bun.Regizorul sarb Goran Paskaljevic, premiat inca de la debutul din 1976 la Berlinale, livreaza la Divan Film Festival un spectacol vizual de proportii: "Land of the Gods" (co-productie Serbia - India, 2016).Un film despre reintoarcerea in locurile de bastina a unui barbat plecat de 40 de ani, care se confrunta cu ostilitatea si prejudecatile locuitorilor unui mic sat din Himalaya.Divan Film Festival este un proiect cultural co-organizat de Fundatia pentru Poezie "Mircea Dinescu" si Casa de Cultura "Traian Demetrescu", Craiova, sustinut de Centrul National al Cinematografiei si Consiliul Judetean Dolj, in parteneriat cu Institutul Cultural Roman si Uniunea Cineastilor din Romania.Sponsori ai festivalului: UniCredit Bank, Dr. Oetker, Selgros Cash&Carry, Mosia Galicea Mare.Vazut de Radio GuerrillaParteneri media: Radio Romania Cultural, Zile si Nopti, Catavencii, Cinemagia, IQAds, Life, Noizz, A List Magazine, Ziare.com, Business24.ro, Ziarul Metropolis, AaRC.ro, Utopiabalcanica.net, MunteanuRecomandaParteneri media locali: TVR Craiova, Gazeta de Sud, Radio Sud