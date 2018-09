Carlos Reygadas este invitat de onoare la Les Films de Cannes à Bucarest, care va avea loc intre 19 si 28 octombrie

Invitatul de onoare al editiei a 9-a a festivalului este regizorul mexican, care tocmai si-a prezentat cel mai recent film al sau,, in premiera mondiala la Festivalul de Film de la Venetia.Descoperit si multi premiat la Cannes, Carlos Reygadas este regizorul-fenomen care, cu doar cinci lungmetraje la activ, "poarta pe umerii sai, intr-un veritabil one-man-show, noul val al cinematografiei mexicane" (Sight&Sound) . Les Films de Cannes a Bucarest ii dedica o retrospectiva in cadrul careia vor fi prezentate toate filmele de lungmetraj ale autorului.va avea, in prezenta regizorului si a Nataliei Lopez, scenarista, editoare si partenera regizorului in viata reala, care interpreteaza rolul principal feminin.Personajul principal masculin este jucat chiar de regizor. Reygadas este Juan, care traieste impreuna cu sotia sa la o crescatorie de tauri de lupta. Cei doi au o relatie deschisa, dar cand femeia se indragosteste de alt barbat, Juan trebuie sa impace realitatea cu propriile asteptari.Pentru prima oara Reygadas este regizor, producator, scenarist, actor si editor la propriul film. Proiectia va fi insotita de un master-class deschis deopotriva cineastilor si spectatorilor.La 31 de ani, Reygadas a parasit cariera de jurist din serviciul diplomatic mexican pentru a urma calea filmului. A facut patru scurtmetraje si a debutat cu Japon, prezentat la Rotterdam, apoi la Cannes, unde a obtinut Mentiunea speciala Camera d'Or, in 2002.In 2005, Reygadas a revenit la Cannes, in competitie, cu cel de-al doilea lungmetraj,. Tot la Cannes, a castigat Premiul Juriului pentru, in 2007, si Premiul pentru regie cu, in 2012."Un film plin de surprize, cu o forta lirica si poetica care il plaseaza detasat in fata oricarui alt debut", scria The Guardian despre, care spune povestea unui pictor deprimat care paraseste Mexico City pentru un mic sat ascuns intr-un canion. Acolo planuieste sa se sinucida, insa gazda lui, batrana si credincioasa Ascen, il invata, cu foarte putine cuvinte, sa iubeasca din nou viata.este o poveste la intersectia dintre grotesc si sacru. Reygadas continua aici colaborarea cu directorul de imagine Diego Martinez Vignatti, iar "rezultatul nu ne capteaza atentia, ci ne-o structureaza, fortandu-ne sa pasim intr-o lume totodata superba si terifianta", citim pe The New York Times.Castigator al Premiului Juriului la Cannes, in 2007,, un omagiu adus lui Carl Th. Dreyer, spune povestea unei iubiri interzise in mijlocul unei comunitati de menoniti din Mexic. "Silent Light are bogatia lui Terence Malick si simplitatea transcedentala a lui Yasujiro Ozu", scria criticul Peter Bradshaw in The Guardian despre filmul care "il propulseaza pe Reygadas direct in liga intai a cinematografiei mondiale"., al patrulea film semnat Carlos Reygadas, este o poveste semi-autobiografica despre un cuplu instarit, cu doi copii, care renunta la viata de oras si se muta intr-o vila in mijlocul naturii.Retrospectiva Carlos Reygadas va fi prezentata in cadrul sectiunii speciale Focus Mexic.Va invitam sa ramaneti la curent cu cele mai noi stiri despre editia 2018 a Les Films de Cannes a Bucarest, urmarind site-ul filmedefestival.ro si pagina oficiala de Facebook . Toate filmele vor avea subtitrare in limba romana.Titlurile cu subtitrari si in engleza sau franceza vor fi anuntate ulterior. Biletele vor fi disponibile in curand pe Eventbook.ro.Festivalul este prezentat de Orange Romania, partener de traditie al evenimentului.Masina oficiala a festivalului: RenaultCu sprijinul: Catena, Groupama Asigurari, Apa Nova, SilvaEditia a noua a Les Films de Cannes a Bucarest este organizata de Asociatia Cinemascop si Voodoo Films si realizata in parteneriat cu Ambasada Frantei si Institutul Francez din Bucuresti.Les Films de Cannes a Bucarest este un proiect cultural finantat de Centrul National al Cinematografiei, realizat cu sprijinul SACD / Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques si Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.Parteneri: Air France, KLM, Institutul Cultural Roman, Ambasada Mexicului in Romania, Hotel Mercure, UPS.Sustinut deDetalii: www.filmedefestival.ro Ne puteti urmari pe Facebook: Les Films de Cannes a Bucarest