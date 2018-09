Castigatorii Camera d'Or si Un Certain Regard se vad la Les Films de Cannes à Bucarest

, de belgianul Lukas Dhont,- premiul pe care l-a castigat si Corneliu Porumboiu in 2006, cu debutul A fost sau n-a fost? - a primit totodata si premiul pentru cel mai bun actor si premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din sectiunea Un Certain Regard.Filmul spune povestea Larei care viseaza sa devina balerina profesionista. "", a scris Hollywood Reporter imediat dupa premiera mondiala.Victor Polster, actorul din rolul principal, avea doar 15 ani la momentul filmarii si a fost ales la finalul unui casting de jumatate de an, din peste 500 de candidati. Girl este propunerea Belgiei pentru premiile Oscar., de Ali Abbasi, castigatorul premiului, o are in prim plan pe Tina, un ofiter vamal, apreciata de colegi pentru nasul ei fin cu care poate mirosi sentimentele de vinovatie sau rusine la oameni.Un film despre care Variety scria: "".Regizorul iraniano-danez Ali Abbasi este la al doilea lungmetraj (dupa Shelley, 2016, in premiera mondiala la Berlin, cu Cosmina Stratan in rol principal) si pentru prima oara la Cannes. La randul lui, Border este propunerea Suediei la premiile Oscar.Anul acesta s-au implinit 50 de ani de cand Jean-Luc Godard, sustinut de Francois Truffaut si de alti mari cineasti din noul val francez, a condus revolta care a intrerupt festivalul de la Cannes din 1968. Datorita acestui eveniment, in 1969 s-a nascut sectiunea independenta, unde aveau sa fie prezentate filme curajoase, alese fara vreun fel de constrangere ideologica.", a spus Jean-Luc Godard la conferinta de presa de la Cannes de anul acesta. Regizorului i-a fost acordat un Palme d'Or Special pentru cel mai recent film al sau,Filmul "", consemna The Guardian., realizat de actrita si regizoarea libaneza Nadine Labaki, a fost distins cu Premiul Juriului in Competitia oficiala. Labaki a debutat la Cannes, in sectiunea Quinzaine des Realisateurs, cu filmul Caramel (2007) si a continuat in sectiunea Un Certain Regard cu Where do we go now? (2011).Filmul spune povestea unui baietel care decide sa-si dea in judecata parintii pentru ca l-au adus pe lume. In perioada de pregatire, regizoarea a intervievat copii din medii defavorizate iar subiectul s-a nascut din raspunsurile lor. "", ii intreba ea. "", aflam din The Hollywood Reporter.Capharnaum a fost filmat in Beirut, timp de sase luni, iar regizoarea a folosit cu precadere actori neprofesionisti. Dupa premiera de la Cannes s-a aplaudat timp de 15 minute in picioare. Capharnaum este propunerea Libanului la premiile Oscar.In, recompensat cu premiul pentru regie in, regizorul Serghei Loznita vorbeste despre aceasta regiune din estul Ucrainei unde au avut loc conflicte intre nationalisti ucraineni si sustinatori ai Republicii Populare Donetk, un proto-stat sustinut de Rusia.In 13 capitole, autorul face portretul unei societati afectate de ani intregi de manipulari si propaganda. Donbass este al patrulea film cu care regizorul ucrainean ajunge la Cannes. Filmul sau precedent, O creatura delicata (2017), poate fi vazut acum in cinematografele romanesti.sisunt distribuite in Romania de Independenta Film.Va invitam sa ramaneti la curent cu cele mai noi stiri despre editia 2018 a Les Films de Cannes a Bucarest, urmarind site-ul filmedefestival.ro si pagina oficiala de Facebook . Biletele vor fi disponibile in curand pe Eventbook.ro.Masina oficiala a festivalului: RenaultCu sprijinul: Catena, Groupama Asigurari, Silva, Apa NovaEditia a noua a Les Films de Cannes a Bucarest este organizata de Asociatia Cinemascop si Voodoo Films si realizata in parteneriat cu Ambasada Frantei si Institutul Francez din Bucuresti.Les Films de Cannes a Bucarest este un proiect cultural finantat de Centrul National al Cinematografiei, realizat cu sprijinul SACD / Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques si Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.Parteneri: Air France, KLM, Institutul Cultural Roman, Ambasada Mexicului in Romania, Hotel Mercure, Hotel Cismigiu, UPS, Defi, SERVE.Parteneri media: TVR, Radio Guerrilla, Radio Romania Cultural, Zile si Nopti, Adevarul, Dilema Veche, OK! Magazine, Elle, Glamour, Observator Cultural, Agerpres, News.ro, AListMagazine, Scena9, Senso TV, Tonica,, Cinemap, DoR, Liternet.ro, Cinemagia, Movienews, Ziarul Metropolis, AaRC, Cinefan, Cineghid, FilmSi, Sub25, FilmMenu. Parteneri de comunicare: PiArt Vision.Parteneri de monitorizare: MediaTRUSTDetalii: www.filmedefestival.ro Ne puteti urmari pe Facebook: Les Films de Cannes a Bucarest