Din acest weekend, in cinema: "Romania neimblanzita", primul film documentar despre natura Romaniei

Din culise...

Filmarile pentru lungmetrajul "Romania neimblanzita" au durat 12 luni si pentru a putea surprinde toate sezoanele Romaniei au fost folosite sase tipuri diferite de transport (masina, barca, avion, elicopter, snowmobil si masinuta de golf)

Una dintre cele mai ambitioase filmari a fost lupta cailor din Delta

In total, casa de productie britanica Off The Fence a folosit 22 de cameramani cu experiente variate pentru a se asigura ca scoate in evidenta dramatismul din spatele fiecarei povesti a speciilor

In timp ce echipa a filmat caprele negre din Parcul National Piatra Craiului, in toamna, masina s-a impotmolit din cauza unui copac imens cazut in mijlocul singurului drum de acces catre padure, insa administratia parcului a intervenit si a ajutat echipa sa treaca peste acest incident

In timp ce echipa urma un traseu prin Muntii Apuseni s-a intamplat sa se apropie un pic cam prea mult pentru confortul lor de un urs trecator

Intr-o zi echipa a petrecut mai bine de 9 ore in observatorul de ursi (pentru a filma apusul si rasaritul) si dupa tot efortul depus, un singur urs a aparut pentru doar 5 minute in ultima zi

In procesul de filmare a pelicanilor, vremea nu prea a fost de partea echipei, astfel ca in primele doua zile de filmari a suflat vantul atat de puternic, incat a fost extrem de dificil sa aiba cadre stabile cu pelicanii care se hraneau, iar in alta zi a fost intrerupta brusc de o furtuna care se apropia

In timpul filmarilor de iarna, accesul a creat probleme, asa ca echipa a legat aparatura de o remorca si a prins-o de un snowmobil pentru a se putea deplasa

Avand in vedere ca filmarea in Delta Dunarii a avut loc in timpul unora dintre cele mai dogoritoare valuri de caldura din Europa, echipa de filmare cu drone a fost pusa la incercare si canalul stramt care ducea la locul filmarii era atat de secat, incat membrii sai au trebuit sa ghideze barca pe picioare

Din cauza temperaturilor sub 0 grade pilotarea dronei a fost foarte dificila in muntii Faragas. Nu numai ca a redus viata bateriei si deci, timpul de zbor cu mai mult de 50%, dar butoanele de control sensibile si manevrele l-au facut pe operator sa renunte la manusi.

In timpul filmarilor din Piatra Craiului, masina echipei de filmare se impotmolise si pentru a-si relua parcursul, membrii echipei au inceput sa adune pietre ca sa refaca o portiune de drum si masina sa capete avant

In timpul filmarilor, echipa a primit ponturi pretioase de la localnici

Narat de Victor Rebengiuc si realizat cu sprijinul Auchan Retail Romania, filmul documentar "Romania neimblanzita" reprezinta o productie inedita, ce dezvaluie, in 90 de minute, frumusetea salbatica a Romaniei.Realizat cu sprijinul casei de productie britanica Off the Fence, care semneaza numeroase filme pentru BBC, National Geographic si Discovery Channel, si in colaborare cu ONG-ul The European Nature Trust, filmul "Romania neimblanzita" a fost filmat pe parcursul unui an intreg, cei peste 20 de cameramani implicati parcurgand mii de kilometri pentru a surprinde lupta vietatilor pentru supravietuire.Calatorind cu automobilul, avionul, barca, elicopterul, snowmobile-ul sau cu masinute de golf, acestia au cumulat peste 400 de ore de filmare in zone precum Parcul National Piatra Craiului, Muntii Fagaras, Parcul National Cozia, Delta Dunarii, Histria, Parcul National Vacaresti, Pestera Ursilor, Portile de Fier si Muntii Apuseni.Alaturi de acestia, pe teren, s-au mai aflat si documentaristi si oameni de stiinta, reprezentanti locali ai ONG-ului The European Nature Trust, precum si o serie de experti in viata salbatica, pentru a oferi consiliere echipei de filmare. Mai mult, productia este expertizata din punct de vedere stiintific de catre universitarul clujean, Conf. Dr. Ioan Coroiu.O contributie substantiala, in timpul filmarilor, au avut chiar localnicii din aceste zone. De la padurari la oameni obisnuiti, sute de persoane au ajutat, intr-un fel sau altul, la crearea documentarului.Costul global al peliculei se ridica la 2,5 milioane de euro, bugetul initial alocat de Auchan Romania fiind de 1,5 milioane de dolari, potrivit oficialilor prezenti la avanpremiera filmului."De mai bine de 11 ani, Auchan realizeaza o serie de actiuni de responsabilitate sociala in beneficiul comunitatilor din Romania. Credem cu tarie ca filmul poate reprezenta unul dintre cei mai buni ambasadori ai Romaniei, un motiv de bucurie pentru toti romanii, precum si un material ce poate fi adaptat in scop educativ. Romania neimblanzita este un dar oferit de Auchan si cei 10.000 de angajati ai companiei tuturor romanilor", a declarat Ionut Ardeleanu, Director General Auchan Retail Romania si producator executiv al filmului documentar.Distributia in cinematografe va fi asigurata de Transilvania Film, companie fondata si condusa de regizorul Tudor Giurgiu, care va organiza ulterior si o serie de proiectii in mai multe orase in care nu exista sali de cinema.Lansarea filmului in Romania a fost marcata printr-un eveniment de gala, organizat pe 21 martie, la Teatrul National din Bucuresti, in prezenta a peste 900 de spectatori, personalitati marcante din toate domeniile. La avanpremiera a participat si Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Beneficiind si de o versiune internationala narata de actorul englez Mark Strong, filmul documentar va fi distribuit si pe plan international, atat in cadrul unor renumite festivaluri de film, cat si pe canale televizate, specializate in film documentar."Prima proiectie a versiunii internationale a avut loc, in luna martie, la Washington, in cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri de film ecologic din lume, iar urmatoarea va avea loc, pe 9 mai, la Londra, intr-un eveniment gazduit de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). La evenimentul londonez, toate veniturile realizate in urma vanzarilor de bilete vor fi donate Fundatiei Conservation Carpathia", a adaugat Alex Paun, coordonator al echipei de productie.Potrivit companiei, continutul filmului de lung metraj "Romania neimblanzita" poate fi adaptat pentru a fi utilizat in scoli, ca material didactic complementar. In acest sens, Auchan isi propune sa colaboreze cu institutiile din invatamant pentru a dezvolta proiectul in aceasta directie.Nu in ultimul rand, Auchan doreste sa puna pelicula si la dispozitia institutiilor ce raspund de turism si mediu, pentru a sprijini, in acest fel, promovarea turistica a tarii.Filmul este produs de Auchan Retail Romania si de ONG-ul de mediu The European Nature Trust si realizat de casa de productie britanica Off the Fence. 