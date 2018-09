Divan Film Festival 2018: 32 de filme, 14 invitati speciali si peste 4.000 de spectatori

Reunite sub tema acestei editii - "Balcanii viseaza" - in programul festivalului s-au regasit 15 filme de lungmetraj selectate de Catalin Olaru, director artistic, dintre care 13 au rulat pentru prima data in Romania, precum si 17 filme de scurtmetraj, alese de selectionerul Massimiliano Nardulli.Printre acestea s-au regasit productiile autohtone "Dragoste 1: Caine" (2018), prima parte a trilogiei dedicata dragostei semnata de Florin Serban, care a rulat in avanpremiera nationala, in prezenta actorului Valeriu Andriuta, precum si proiectia speciala a filmului "Morometii" (1987) plus un fragment de 15 minute din noul film al lui Stere Gulea, "Morometii 2" (2018), care va fi lansat in aceasta toamna.Printre invitatii speciali ai acestei editii s-au numarat regizorul kurd Kazim Oz, autor al filmului care a deschis festivalul, "Zer" (Germania, Turcia, SUA, 2017), actorul Dan Bordeianu, prezent la aceasta editie in calitate de actor principal in scurtmetrajul "Sambata" / "Sabado" (Albania, Columbia, 2016), sau Liviu Marghidan, producatorul primului film pentru copii realizat dupa Revolutie, "Strajerii" / "The Sentries".Coloana sonora a festivalului a fost asigurata de trupa transilvaneana, sZempol Offchestra, care a ridicat publicul in picioare in seara deschiderii festivalului, la Craiova, in timp ce in Port Cultural Cetate, Aida si Noi, trupa ai carei membri vin din Bosnia, Cuba, Chile, Germania si Romania, a adus un mix irezistibil de glam disco si folclor balcanic, iar Mambo Siria a incantat audienta cu versurile lor deocheate pe muzica lautareasca din zona Olteniei.Pe langa filme, Divan Film Festival se distinge prin demonstratiile culinare sustinute anual de catre gazda evenimentului, Mircea Dinescu. Anul acesta, istoricul culinar Cosmin Dragomir a completat meniul Divan Film Festival cu povesti despre bucataria balcanica, spre marele deliciu al publicului.Prezentatorul celei de-a 9-a editie a Divan Film Festival a fost scriitorul Adrian Telespan.Divan Film Festival a avut loc in perioada 24 - 26 august in Craiova, la Inspire Cinema si Teatrul de Vara din Parcul Romanescu, si 27 august - 1 septembrie in Port Cultural Cetate.Divan Film Festival este un proiect cultural co-organizat de Fundatia pentru Poezie "Mircea Dinescu" si Casa de Cultura "Traian Demetrescu", Craiova, sustinut de Centrul National al Cinematografiei, Consiliul Judetean Dolj si Primaria Craiova, in parteneriat cu Institutul Cultural Roman si Uniunea Cineastilor din Romania.Sponsori ai festivalului: UniCredit Bank, Dr. Oetker, Selgros Cash&Carry, Mosia Galicea Mare.Vazut de Radio GuerrillaParteneri media: Radio Romania Cultural, Zile si Nopti, Catavencii, Cinemagia, IQAds, Life, Noizz, A List Magazine, Ziare.com, Business24.ro, Ziarul Metropolis, AaRC.ro, Utopiabalcanica.net, MunteanuRecomandaParteneri media locali: TVR Craiova, Gazeta de Sud, Radio Sud