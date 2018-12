Guvernul Romaniei ar putea finanta filme cu Gerard Butler, Steven Seagal si Nicolas Cage

La aproape doua luni de la lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor cinematografice, pana la data de 3 decembrie 2018, a fost depus un numar de 17 cereri de finantare in valoare totala de 110,1 milioane de lei, din care sase au fost aprobate, valoarea ajutorului de stat aprobat ridicandu-se la 39,9 milioane de lei.Un numar de 10 cereri de finantare care au solicitat un ajutor de stat in valoare de 65,2 milioane de lei se afla inca in analiza."Dintre proiectele depuse sunt de evidentiat proiectele cu participare internationala semnificativa care au in distributie actori cu succes de box-office, precum Gerard Butler, Keira Knightley, Olivia Munn, Jean Reno, Steven Seagal sau Nicolas Cage. Proiectele cinematografice sunt in marea lor majoritate coproductii in parteneriat cu companii din Romania ceea ce inseamna angrenarea capacitatilor autohtone in crearea unor produse culturale care vor intra in circuitul international", se arata in comunicat.Toate productiile vor avea pe genericul filmului si in toate materialele publicitare precizarea "Film realizat cu sprijinul Guvernului Romaniei", mentioneaza CNP.Bugetul initial al schemei de ajutor de stat a fost de 60 de milioane de lei, dar prin adoptarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului, nr. 101 din 23 noiembrie 2018, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, acesta a fost suplimentat.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) anunta ca valoarea totala a creditelor de angajament aprobate pentru anul 2018 in limita carora se analizeaza cererile pentru finantare este in prezent de 232 de milioane de lei.Premierul Viorica Dancila declara, pe 11 octombrie, ca, prin promovarea acestui program, se urmareste stimularea productiei de filme, incurajarea initiativei private in domeniile creatiei, finantarii productiei si distribuirii filmelor romanesti sau realizate cu participare romaneasca."Prin acest instrument, promovam in An Centenar identitatea culturala nationala prin realizarea filmelor cinematografice si promovarea valorilor romanesti in circuitul mondial. Ajutorul de stat pentru fiecare film va fi intre 100.000 de euro si 10 milioane de euro, iar aceasta finantare se va putea acoperi pana la 45% din cheltuielile eligibile pentru productia de filme realizate in Romania si care promoveaza tara noastra, respectiv de pana la 35% din totalul cheltuielilor eligibile pentru dezvoltarea proiectelor de film si productiei de film in Romania", a precizat Dancila.Premierul a subliniat ca proiectele vor fi selectate de o comisie alcatuita din profesionisti romani si straini."Romania trebuie promovata si cunoscuta in lume prin valorile, istoria si traditiile sale", a afirmat prim-ministrul.