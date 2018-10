Iata care sunt castigatorii premiilor editiei a 9-a Les Films de Cannes à Bucarest

Duminica seara a avut loc gala de inchidere a editiei bucurestene 2018 a festivalului. Fondatorul festivalului, regizorul Cristian Mungiu, a anuntat pe scena. Acestea au fost:Castigatorul competitiei, din cele 25 de filme selectate, estedin Rusia, pentru filmulCastigatorii sectiunii- filme de un minut realizate de liceeni din trei licee bucurestene: Liceul Bilingv "Miguel de Cervantes", Colegiul National "Spiru Haret" si Colegiul National Bilingv "George Cosbuc" - sunt:- echipa formata din Matei Reu, David Mitran, Matei Cotimanis,- echipa formata din: Arina Ciocan, Vlad Cojocaru, Iris Paun si- Matei Bumbut.Juriul Une minute de vie, une minute de cinema si Filminute a fost format din: Olivier Do Huu, sound designer si mixeur francez cu experienta de peste 25 de ani in cinema, Ludmila Cvikova, curator de film independent si consultant de scenariu, de finantare si de strategii festivaliere, Mina Dos Santos, ofiter de presa al FILAF - Festival International du Livre d'Art et du Film din Perpignan (Franta).Castigatorul celei de-a treia editii a sectiuniiorganizata de festival este, cu filmul. Premiul in valoare dea fost oferit de Orange Romania si inmanat pe scena de dl Yves Martin - Chief Marketing Officer al Orange Romania.Filmul castigator aleste, de regizorul iranian. Filmul va avea parte de un sprijin de distributie in valoare de, oferit de Asociatia Cinemascop. Premiul a fost anuntat de dna Helene Roos -Director al Institutului Francez din Romania si de Ioana Dragomirescu - Responsabil program Cinema Elvire Popesco.Filmul castigator aleste, desi. Dl Bogdan Ficeac, Directorul General Dacin Sara, a prezentat premiul in valoare deoferit de Societatea de Gestiune Colectiva Dacin Sara, Asociatia Cinemascop si Agentia PiArt Vision. Premiul a fost ridicat de distribuitorii Catalin Anchidin si Ilinca Belciu (Rollercoaster PR).In cadrul programului, cinci actori romani au fost selectionati sa participe in programul festivalului Kilkenny Subtitle Film Festival, unde vor intalni peste 80 de agenti de casting din intreaga lume. Este vorba despre:Les Films de Cannes a Bucarest a primit un premiu de la Fundatia 9 pentru organizarea. Premiul a fost inmanat pe scena de dna Corina Suteu, membra a consiliului director al Fundatiei 9 si de dna Anca Dragoi, director executiv al Fundatiei 9.Seara s-a terminat cu proiectia in premiera a filmului, de Laszlo Nemes (Oscar pentru cel mai bun film strain pentru Son of Saul, 2016) . Regizorul a intrat pe skype la inceputul proiectiei pentru un scurt dialog cu publicul.Festivalul Leste prezentat de Orange Romania, partener de traditie al evenimentului.Sustinut de: BRD - Groupe Societe GeneraleMasina oficiala a festivalului: RenaultCu sprijinul: Catena, Groupama Asigurari, Silva, Apa NovaEditia a noua a Les Films de Cannes a Bucarest este organizata de Asociatia Cinemascop si Voodoo Films si realizata in parteneriat cu Ambasada Frantei si Institutul Francez din Bucuresti.Les Films de Cannes a Bucarest este un proiect cultural finantat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Centrul National al Cinematografiei, Primaria Municipiului Bucuresti, prin ARCUB, realizat cu sprijinul SACD / Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, DACIN SARA, CREDIDAM.Parteneri: Air France, KLM, Institutul Cultural Roman, Ambasada Mexicului in Romania, Hotel Mercure, Hotel Cismigiu, UPS, Defi, SERVE, Universitatea Hyperion, Libraria Kyralina, L'Atelier des Fetes.Vazut de: Radio GuerrillaParteneri media: TVR, Radio Romania Cultural, Adevarul, Dilema Veche, OK! Magazine, Zile si Nopti, Elle, Glamour, Observator Cultural, Agerpres, News.ro, AListMagazine, Scena9, Senso TV, Tonica, Ziare.com, Business24, Cinemap, The Institute, DoR, Liternet.ro, Cinemagia, Movienews, Ziarul Metropolis, AaRC, Igloo, Banchiza Urbana, Cinefan, Cineghid, FilmNewEurope, FilmSi, Sub25, FilmMenu, RFI.Parteneri de comunicare: PiArt Vision. Parteneri de monitorizare: MediaTRUST