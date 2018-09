Lucian Pintilie, omagiat de Les Films de Cannes à Bucarest si Festivalul National de Teatru

", declaraintr-un interviu din 2003 pentru Romania Libera.Les Films de Cannes a Bucarest va organiza o integrala a filmelor lui Lucian Pintilie iar Festivalul National de Teatru va prezenta inregistrari inedite cu doua montari ale regizorului: Rata salbatica, de Henrik Ibsen, spectacol realizat de Theatre de la Ville, in 1981 si Flautul fermecat, de Wolfgang Amadeus Mozart, spectacol realizat la Festivalul d'Aix-en-Provence.Seara de omagiere a lui Lucian Pintilie ca cineast va avea loc. Se asteapta participarea la eveniment a numerosi oameni de film si de teatru, colaboratori si apropiati ai lui Lucian Pintilie: Victor Rebengiuc, actorul iconic al regizorului, actritele Mariana Mihut si Maia Morgenstern, cineastii Cristi Puiu si Corneliu Porumboiu, producatorii Constantin Popescu si Silviu Stavila.La seara omagiala va fi prezent si Marin Karmitz, cineastul, producatorul si distribuitorul care l-a acompaniat pe Lucian Pintilie la productia filmului Balanta (1992) - lungmetrajul care a marcat reintoarcerea triumfala a regizorului in cinema si la Cannes, dupa perioada exilului fortat.Vor fi proiectate, documentarul (inceput ca un making-of) despre Lucian Pintilie, realizat de Horea Laptes, care va fi prezent la proiectie, si, film realizat in 1979, dar interzis de regimul comunist si proiectat in tara abia in anul 1990.", povestea regizorul in revista Positif, in 1992.Seara de omagiere a lui Lucian Pintilie ca realizator de teatru si opera deopotriva va avea loc, incepand cu ora 11:00.Dupa vizionarea inregistrarilor spectacolelor Rata salbatica si Flautul fermecat, urmate de prezentarea volumului Bricabrac, va avea loc o discutie in amintirea regizorului la care vor participa criticul de cinema Michel Ciment, Marie-France Ionesco, Victor Rebengiuc, Mariana Mihut, Dorina Chiriac, Sanda Manu, George Banu, Serge Peyrat, asistentul regizorului timp de 15 ani la Theatre de la Ville, si alti actori sau colaboratori ai regizorului., cu filmul, la Cinema Muzeul Taranului (in prezenta lui Marin Karmitz) si va continua la Cinemateca Union cu filmele:(1965) - duminica, 21 octombrie,(1978) - luni, 22 octombrie,(1997) - marti, 23 octombrie,(1968) - miercuri, 24 octombrie,(1996) - joi, 25 octombrie,(1994) - vineri, 26 octombrie,(2003) - sambata, 27 octombrie,(2002) si(2005) - duminica, 28 octombrie.O parte dintre actorii si membrii echipelor de filmare vor fi prezenti la fiecare dintre proiectii si vor intra in dialog cu publicul.Omagiul Lucian Pintilie este organizat in parteneriat de catre Les Films de Cannes a Bucarest si Festivalul National de Teatru, in colaborare cu Filmex Romania si Centrul National al Cinematografiei, cu sprijinul Fundatiei 9.O parte din filme vor fi proiectate si in orasele in care au loc editii locale Les Films de Cannes.Va invitam sa ramaneti la curent cu cele mai noi stiri despre editia 2018 a Les Films de Cannes a Bucarest, urmarind site-ul filmedefestival.ro si pagina oficiala de Facebook . Biletele vor fi disponibile in curand pe Eventbook.ro.Masina oficiala a festivalului: RenaultCu sprijinul: Catena, Groupama Asigurari, Silva, Apa NovaEditia a noua a Les Films de Cannes a Bucarest este organizata de Asociatia Cinemascop si Voodoo Films si realizata in parteneriat cu Ambasada Frantei si Institutul Francez din Bucuresti.Les Films de Cannes a Bucarest este un proiect cultural finantat de Centrul National al Cinematografiei, realizat cu sprijinul SACD / Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques si Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.Parteneri: Air France, KLM, Institutul Cultural Roman, Ambasada Mexicului in Romania, Hotel Mercure, Hotel Cismigiu, UPS, Defi, SERVE.Parteneri media: TVR, Radio Guerrilla, Radio Romania Cultural, Zile si Nopti, Adevarul, Dilema Veche, OK! Magazine, Elle, Glamour, Observator Cultural, Agerpres, News.ro, AListMagazine, Scena9, Senso TV, Tonica,, Cinemap, DoR, Liternet.ro, Cinemagia, Movienews, Ziarul Metropolis, AaRC, Cinefan, Cineghid, FilmSi, Sub25, FilmMenu. Parteneri de comunicare: PiArt Vision.Parteneri de monitorizare: MediaTRUSTDetalii: www.filmedefestival.ro Ne puteti urmari pe Facebook: Les Films de Cannes a Bucarest