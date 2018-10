Marile premii din Les Films de Cannes se vad si in sapte orase din tara

Editiile din tara vor incepe odata cu editia bucuresteana a festivalului. Astfel, in primul weekend,se va petrece concomitent inva gazdui editia a treia a festivalului cu proiectii de vineri pana duminica la. Festivalul este organizat cu sprijinul Primariei Municipiului Timisoara si al Universitatii de Vest.Les Films de Cannes continua si la, unde prima editie a avut loc in 2017. Anul acesta, filmele de Cannes revin la, intre 19 si 21 octombrie, proiectul fiind organizat de Asociatia Cinemascop in parteneriat cu Centrul Municipal de Cultura Arad si Asociatia CitiZenit.Pe finalul festivalului bucurestean, cu sprijinul Primariei si Consiliului Local Cluj-Napoca, Les Films de Cannes va calatori pentru a treia oara la, unde filmele vor putea fi vazute la, intreIntre, festivalul va poposi la, unde va avea loc editia a treia, organizata de Primaria Municipiului Iasi si Ateneul din Iasi.Luna noiembrie va incepe cu editia a doua a, care va avea loc la. Proiectul este realizat si anul acesta cu sprijinul Consiliului Judetean Brasov.Pentru prima oara, Les films de Cannes ajunge siva fi gazda a doua zile de proiectii, 3-4 noiembrie, iar festivalul se bucura de colaborarea Asociatiei Pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune (APTOR) si a Municipiului Oradea.Ca in fiecare an, Les Films de Cannes se muta, la. Editia a treia va avea loc in weekendul 9-11 noiembrie 2018, fiind realizata de Asociatia Creativ AS si Asociatia Cinemascop, in asociere cu Municipiul Suceava si Consiliul Local Suceava.Dintre titlurile de care se vor putea bucura cinefilii din tara se numara: emotionantul Shoplifters, castigatorul Palme d'Or, semnat de japonezul Hirokazu Kore-eda, deja un veteran al festivalului francez, basmul noir Border, de Ali Abassi, castigatorul marelui premiu din sectiunea Un Certain Regard, Burning, adaptarea dupa Haruki Murakami semnata de Lee Chang-dong, castigatorul premiului criticii FIPRESCI, Girl, povestea unei balerine, de Lukas Dhont, castigatorul Camera d'Or, thrillerul Dogman, de Matteo Garrone, castigatorul premiului pentru cea mai buna interpretare masculina.Programele editiilor locale si toate informatiile legate de acces si bilete vor fi anuntate in curand pe siteul festivalului - filmedefestival.ro si pe pagina oficiala de Facebook Toate filmele vor fi proiectate in versiune originala, cu subtitrare in limba romana.este prezentat de Orange Romania, partener de traditie al evenimentuluiSustinut de: BRD - Groupe Societe GeneraleMasina oficiala a festivalului: RenaultCu sprijinul: Catena, Groupama Asigurari, Silva, Apa NovaEditia a noua a Les Films de Cannes a Bucarest este organizata de Asociatia Cinemascop si Voodoo Films si realizata in parteneriat cu Ambasada Frantei si Institutul Francez din Bucuresti.Les Films de Cannes a Bucarest este un proiect cultural finantat de Centrul National al Cinematografiei, realizat cu sprijinul SACD / Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si DACIN SARA.Parteneri: Air France, KLM, Institutul Cultural Roman, Ambasada Mexicului in Romania, Hotel Mercure, Hotel Cismigiu, UPS, Defi, SERVE.Omagiul Lucian Pintilie este organizat in parteneriat de catre Les Films de Cannes a Bucarest si Festivalul National de Teatru, in colaborare cu Filmex Romania si Centrul National al Cinematografiei, cu sprijinul Fundatiei 9.Vazut de: Radio GuerrillaParteneri media: TVR, Radio Romania Cultural, Adevarul, Dilema Veche, OK! Magazine, Zile si Nopti, Elle, Glamour, Observator Cultural, Agerpres, News.ro, AListMagazine, Scena9, Senso TV, Tonica,, Cinemap, The Institute, DoR, Liternet.ro, Cinemagia, Movienews, Ziarul Metropolis, AaRC, Igloo, Banchiza Urbana, Cinefan, Cineghid, FilmSi, Sub25, FilmMenu, RFI.Parteneri de comunicare: PiArt Vision.Parteneri de monitorizare: MediaTRUST