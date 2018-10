Marta Bergman si Guillaume Nicloux - printre invitatii Les Films de Cannes à Bucarest

s-a nascut in Bucuresti, mutandu-se in copilarie in Belgia. Dupa incheierea studiilor (Institut Superieur des Arts din Bruxelles) a revenit in Romania impreuna cu un prieten - Stephane Karo - care a devenit manager al tarafului din Clejani - pe care l-a insotit intr-o documentare despre muzica tiganeasca.Calatoria a generat primul ei documentar -(2005), dupa care au urmat inca doua, centrate tot pe personaje din cultura roma. Ultimul,, povestea a trei fete in cautarea unor soti occidentali, este cel care a lansat ideea scenariului pentru primul lungmetraj de fictiune al regizoarei.este "povestea emanciparii unei tinere femei rome, o femeie care cauta libertatea", povestea regizoarea intr-un interviu pentru Cineuropa. Protagonista este Alina Serban, tanara actrita romanca de etnie roma, pe care regizoarea a vazut-o intr-o piesa de teatru si i-a oferit rolul pe loc. Clejaniul a ramas prezent in film, muzica este semnata de Vlaicu Golcea, iar vioara care se aude e manuita de Caliu, unul dintre membrii marcanti ai tarafului.va fi proiectat, in prezenta Martei Bergman si a Alinei Serban.este cea de-a treia colaborare dintre Frakas Productions si Hi Film Productions (Ada Solomon) si va intra in cinematografe pe 2 noiembrie, distribuit de microFILM.Nascut in Marsilia,a studiat imaginea de film la ENS Louis Lumiere, din Paris., filmul sau de debut, este nascut dintr-un fapt divers citit intr-un ziar: iubirea dintre un proxenet si o tanara prostituata, intr-un cartier sarac al orasului sau natal.Regizorul si-a dorit de la bun inceput sa filmeze in locatii reale, cu interpreti neprofesionisti care sa fie cat mai apropiati de personajele care au inspirat povestea. Dupa o perioada de documentare pe strazile Marsiliei, au urmat scrierea scenariului si opt luni intense de casting in scoli si centre sociale."Am vazut aproape toti tinerii din Marsilia, din toate cartierele", povestea regizorul intr-un interviu la Cannes. Pe Dylan Robert, protagonistul, regizorul l-a gasit printre tinerii proaspat iesiti din inchisoare, iar Kenza Fortas, actrita principala, a fost descoperita intr-o tabara de romi.Regizorul a rescris dialogurile impreuna cu ei inainte de filmare, iar ce a iesit este "o mostra impecabila de cinema-verite", conform Cineuropa, o poveste dinamica si emotionanta. La Cannes, inconjurati de presa si public, protagonistii au trait intens cea mai surprinzatoare experienta a vietii lor, in conditiile in care Dylan a primit o invoire de la centrul social unde era consemnat pentru a participa la festival iar Kenza si-a adus intreaga familie si prietenii sa o vada pasind pe covorul rosu. Pentru cei doi, filmarea si participarea la festival au fost, fara indoiala, o experienta cu potentialul de a le schimba destinele - un deziderat pe care si filmul pare ca si-l propune.va fi proiectat la, in prezenta regizorului, care va ramane la final pentru o discutie cu publicul.In urma cu un an, lumea festivaliera a fost luata prin surprindere de aparitia unei regizoare maghiare putin cunoscute, Ildiko Enyedi, recompensata la Berlin cu Ursul de Aur pentru On Body and Soul.a preluat stindardul si a tintit la fel de sus.Asistenta lui Enyedi la, Szilagyi si-a incheiat la timp primul film -- pentru a fi selectata la Cannes, in sectiunea Semaine de la Critique.a pornit de la scrisorile unei prietene, in care aceasta detalia experienta ei de a fi mama de copii mici. "Un thriller matrimonial", asa isi numeste regizoarea filmul in care povesteste o zi din viata unei femei care jongleaza, intr-o cursa parca contra-cronometru, cu atributiile ei de mama, femeie, femeie de cariera si sotie.Filmul a castigat premiul criticii FIPRESCI pentru cel mai bun film din sectiunea sa.va fi proiectat, in prezenta regizoarei, care va ramane la final pentru o discutie cu publicul.Al patrulea film bazat pe o intamplare reala la care regizorul va fi prezent este, de, proiectatRegizorul si scriitorul francez Guillaume Nicloux a intrat in lumea filmului la 22 de ani, cu scurtmetrajul, filmat pe 16mm, in alb negru, de Raoul Coutard, directorul de imagine al lui Jean-Luc Godard. Colaborarea a continuat pentru primele trei filme ale regizorului, care apoi si-a cladit o opera densa si unica, explorand toate genurile, de la filme experimentale, pana la o trilogie noir, comedii, film politic sau drama.Al 16-lea film al sau,, a avut premiera la Cannes in Quinzaine des Realisateurs si s-a nascut din colaborarea si prietenia regizorului cu operatorul Raoul Coutard care, dupa ce a petrecut 11 ani ca fotograf de razboi in Vietnam, a dezvoltat o adevarata pasiune pentru cultura si oamenii locului si i-a impartasit regizorului din experientele sale.Filmat chiar in nordul Vietnamului, in conditii dificile de temperatura si umezeala, timp de sapte saptamani,spune povestea unui tanar soldat francez insetat de razbunare dupa ce si-a pierdut fratele.Toate filmele sunt proiectate in versiune originala, cu subtitrare in limba romana. Filmele subtitrate suplimentar si in alte limbi vor fi indicate ca atare pe site si in catalogul festivalului.Biletele si rezervarile, inclusiv cele pentru proiectiile cu intrare libera, sunt disponibile online prin Eventbook.ro si la casele de bilete ale cinematografelor.Urmariti toate informatiile si programul festivalului pe site-ul filmedefestival.ro si pe pagina oficiala de Facebook sau pe Instagram Festivaluleste prezentat de Orange Romania, partener de traditie al evenimentului.Sustinut de: BRD - Groupe Societe GeneraleMasina oficiala a festivalului: RenaultCu sprijinul: Catena, Groupama Asigurari, Silva, Apa NovaEditia a noua a Les Films de Cannes a Bucarest este organizata de Asociatia Cinemascop si Voodoo Films si realizata in parteneriat cu Ambasada Frantei si Institutul Francez din Bucuresti.Les Films de Cannes a Bucarest este un proiect cultural finantat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Centrul National al Cinematografiei, realizat cu sprijinul SACD / Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, DACIN SARA, CREDIDAM.Parteneri: Air France, KLM, Institutul Cultural Roman, Ambasada Mexicului in Romania, Hotel Mercure, Hotel Cismigiu, UPS, Defi, SERVEOmagiul Lucian Pintilie este organizat in parteneriat de catre Les Films de Cannes a Bucarest si Festivalul National de Teatru, in colaborare cu Filmex Romania si Centrul National al Cinematografiei, cu sprijinul Fundatiei 9.Vazut de: Radio GuerrillaParteneri media: TVR, Radio Romania Cultural, Adevarul, Dilema Veche, OK! Magazine, Zile si Nopti, Elle, Glamour, Observator Cultural, Agerpres, News.ro, AListMagazine, Scena9, Senso TV, Tonica, Ziare.com, Business24, Cinemap, The Institute, DoR, Liternet.ro, Cinemagia, Movienews, Ziarul Metropolis, AaRC, Igloo, Banchiza Urbana, Cinefan, Cineghid, FilmSi, Sub25, FilmMenu, RFI.Parteneri de comunicare: PiArt Vision.Parteneri de monitorizare: MediaTRUST