Opt premiere canneze din Les Films de Cannes à Bucarest isi cauta distribuitor

Cea de-a 9-a editie aintroduce sectiunea competitiva. Aceasta ofera sansa unui film prezentat la Cannes, in 2018, care nu si-a gasit inca distribuitor in Romania, sa fie achizitionat si prezentat publicului in cinematografe.Alegerea filmului va fi facuta prin votul publicului dintr-o selectie de opt titluri. Filmul castigator va primi un sprijin pentru distributie constand in suport financiar si un pachet de promovare, in valoare de 2500 EUR. Premiul este oferit de Asociatia Cinemascop si va fi acordat unei companii de distributie de film din Romania.Aide a la Distribution cuprinde trei filme din selectia oficiala, doua din sectiunea Quinzaine des Realisateurs si trei prezentate in Semaine de la Critique. Filmele pot fi vazute in cele patru locatii ale festivalului: Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Taranului si Cinemateca Union., regizat de Jia Zhangke si inclus in competitia oficiala de la Cannes, este o poveste cu aer futurist despre un sef mafiot si femeia care il iubeste si merge la inchisoare pentru el. Este a sasea participare la Cannes a regizorului chinez care a obtinut, in 2013, premiul pentru scenariu cu filmulTot din competitia oficiala au facut parte si, cel mai recent film al lui Jafar Panahi, recompensat cu premiul (ex-aequo) pentru scenariu, si, regizat de Sergey Dvortsevoy, filmul castigator al premiului pentru cea mai buna interpretare feminina la Cannes, acordat actritei Samal Yeslyamova., regizat de Guillaume Nicloux, a fost prezentat in premiera modiala la Cannes, in Quinzaine des Realisateurs. Filmul spune povestea unui soldat francez, singurul supravietuitor al unui masacru in timpul caruia fratele sau este ucis, in Indochina, in 1945. La Cannes, presa a remarcat demersul rar si curajos al cineastului de a ecraniza un moment lipsit de glorie din istoria Frantei. Rezultatul este "un film realizat cu maiestrie si filmat superb" (The Hollywood Reporter), in care ii regasim pe Gaspard Ulliel, numit de critici "un tanar Alain Delon" si pe Gerard Depardieu., filmul de debut al lui Jean-Bernard Marlin, prezent la Cannes tot in Semaine de la Critique, spune povestea unui baiat recent iesit din inchisoare si indragostit pana peste cap de o fata care se prostitueaza pe strazile Marsiliei.Delincventa juvenila este un subiect familiar regizorului iarpare o continuare a mediumetrajului(Ursul de Aur la Berlin, 2013) . Personajele principale sunt interpretate de actori neprofesionisti, Kenza Fortas si Dylan Robert, amandoi crescuti in cel mai sarac cartier al Marsiliei, amandoi familiari cu lumea descrisa in film.Inainte sa-i descopere regizorul, Kenza, care renuntase la scoala la 16 ani, traia cu mama ei intr-o tabara de rromi, iar Dylan fusese la inchisoare pentru trei luni.este "un film ca o valvataie deasupra unui mic miracol: dragostea care infloreste intr-un loc fara pic de inima", scrie publicatia franceza L'Obs.Intre 1998 si 1999, pe timpul regimului lui Milosevic, mii de albanezi au fost omorati intr-un exercitiu sadic de epurare etnica, apoi cadavrele au fost transportate in secret din Kosovo in Serbia si abandonate in gropi comune. Despre aceste transporturi vorbeste regizorul Ognjen Glavonic in documentarul, 2016., lungmetrajul de debut prezentat la Cannes in Quinzaine des Realisateurs, este povestea unui sofer de camion care se angajeaza sa transporte ceva secret din Kosovo pana la Belgrad, pe timpul bombardamentelor NATO din 1999."Filmul, in toata simplitatea lui, ne reveleaza un adevar dureros care ne face sa ne simtim culpabili: sa ignori o atrocitate de care ai cunostinta te face partas la ea", scrie Variety., filmul de debut al regizoarei Zsofia Szilagyi, este printre primele proiecte iesite din incubatorul Hungarian Film Fund, proiect care are ca obiective incurajarea si descoperirea tinerelor talente. Prezentat anul acesta la Cannes in sectiunea Semaine de la Critique,prezinta o zi din viata unei femei perfectioniste, mama a trei copii, si este o drama domestica reinventata sub forma de thriller., cel mai recent film al regizoarei poloneze Agnieszka Smoczynska, cea care a reinventat povestea micii sirene in debutul, propune o poveste intunecata despre o femeie care sufera de amnezie si isi regaseste familia dupa doi ani de absenta."Meritele filmului ar trebui impartite frateste intre Agnieszka Smoczynska si remarcabila Gabriela Muskala, care a reusit un scenariu de debut extrem de puternic, dar si o interpretare electrizanta a personajului central", aprecia Variety. Filmul a avut premiera mondiala la Cannes, in Semaine de la Critique.Va invitam sa ramaneti la curent cu cele mai noi stiri despre editia 2018 a, urmarind site-ul filmedefestival.ro si pagina oficiala de Facebook . Biletele vor fi disponibile in curand pe Eventbook.ro.Festivalul Les Films de Cannes a Bucarest este prezentat de Orange Romania, partener de traditie al evenimentului.Sustinut de: BRD - Groupe Societe GeneraleMasina oficiala a festivalului: RenaultCu sprijinul: Catena, Groupama Asigurari, Silva, Apa NovaEditia a noua a Les Films de Cannes a Bucarest este organizata de Asociatia Cinemascop si Voodoo Films si realizata in parteneriat cu Ambasada Frantei si Institutul Francez din Bucuresti.Les Films de Cannes a Bucarest este un proiect cultural finantat de Centrul National al Cinematografiei, realizat cu sprijinul SACD / Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si DACIN SARA.Parteneri: Air France, KLM, Institutul Cultural Roman, Ambasada Mexicului in Romania, Hotel Mercure, Hotel Cismigiu, UPS, Defi, SERVE.este organizat in parteneriat de catre Les Films de Cannes a Bucarest si Festivalul National de Teatru, in colaborare cu Filmex Romania si Centrul National al Cinematografiei, cu sprijinul Fundatiei 9.Vazut de: Radio GuerrillaParteneri media: TVR, Radio Romania Cultural, Adevarul, Dilema Veche, OK! Magazine, Zile si Nopti, Elle, Glamour, Observator Cultural, Agerpres, News.ro, AListMagazine, Scena9, Senso TV, Tonica,, Cinemap, The Institute, DoR, Liternet.ro, Cinemagia, Movienews, Ziarul Metropolis, AaRC, Igloo, Banchiza Urbana, Cinefan, Cineghid, FilmSi, Sub25, FilmMenu. Parteneri de comunicare: PiArt Vision.Parteneri de monitorizare: MediaTRUST.Detalii: www.filmedefestival.ro.Ne puteti urmari pe Facebook: Les Films de Cannes a Bucarest