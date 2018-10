S-au pus in vanzare biletele pentru Les Films de Cannes à Bucarest 2018. Vezi programul complet

Proiectiile au loc intrela Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Taranului, Cinemateca Union si Grand Cinema & More din Baneasa Shopping City.Toate marile premii de la editia 2018 a festivalului de la Cannes, plus castigatoarele de la Berlin si Venetia se vad, ca in fiecare toamna, la Les Films de Cannes a Bucarest Shoplifters, filmul care i-a adus cineastului Kore-eda Hirokazu primul Palme d'Or din cariera, va fi proiectat in avanpremiera in Romania. Filmul a inspirat si vizualul din acest an al festivalului: o ideograma care preia o parte din numele realizatorului japonez.Un eveniment de neratat este proiectia speciala cu Roma, de Alfonso Cuaron, castigatorul Leului de Aur la Venetia, film care nu va fi distribuit in Romania, proiectia de la Grand Cinema & More din Baneasa Shopping City fiind unica sansa de a vedea filmul pe ecran mare.Si Mektoub, My Love: Canto Uno, filmul pentru care regizorul Abdellatif Kechiche si-a scos in vanzare premiul Palme d'Or, castigat in 2013 pentru La Vie d'Adele, va putea fi vazut in exclusivitate la Les Films de Cannes a Bucarest, filmul neavand distributie in Romania. Despre acest film, Le Parisien titra: "o minunata fresca naturalista despre tinerete si dorinta".Nu mai putin defac parte din programul Les Films de Cannes a Bucarest 2018: Le Livre d'image, de Jean-Luc Godard, castigatorul Palme d'Or Special, Burning, de Lee Chang-dong, premiul criticii FIPRESCI pentru cel mai bun film din competitie, BlacKkKlansman, de Spike Lee, castigatorul Grand Prix, Cold War, de Pawel Pawlikowski, castigatorul premiului pentru regie, Dogman, de Matteo Garrone, premiul pentru interpretare masculina, Ayka, de Serghei Dvortsevoy, premiul pentru interpretare feminina, 3 Faces, de Jafar Panahi, premiul pentru scenariu, Capharnaum, de Nadine Labaki, Prix du Jury, Girl, de Lukas Dhont, premiul Camera d'Or pentru cel mai bun debut, Border, de Ali Abbasi castigatorul premiului pentru cel mai bun film in sectiunea Un Certain Regard, dar si cele mai recente filme ale unor regizori emblematici ca Nuri Bilge Ceylan, Jia Zhang-ke sau Gaspar Noe.In sectiuneaau fost grupate o serie de opt filme de la Cannes 2018 carora festivalul le da sansa de a fi distribuite pe marile ecrane din Romania. Publicul va decide prin vot filmul preferat, unurmand a fi oferit distribuitorului roman care va achizitiona filmul.Dupa China, sectiunea Focus se concentreaza anul acesta asupra Mexicului. Va fi prezentata o retrospectiva Carlos Reygadas, figura centrala a noului val mexican. Vor fi proiectate toate cele cinci lungmetraje ale autorului, de la debutul Japon, care l-a plasat sus in topul preferintelor criticilor, pana la Our Time, cel mai recent film al sau, in care Reygadas interpreteaza si rolul principal. Proiectiile se vor desfasura in prezenta regizorului, atat in Bucuresti cat si in unele editii locale ale Les Films de Cannes.In cadrul, publicul va putea vedea si filme realizate de alte nume mari ale cinematografiei contemporane mexicane: Cronos, filmul de debut al lui Guillermo del Toro (castigatorul unui premiu Oscar pentru The Shape of Water) sau The Untamed, filmul care i-a adus lui Amat Escalante Leul de Argint pentru regie la Venetia, in 2016.Retrospectiva unui autor din acest an il are ca protagonist pe iranianul Asghar Farhadi, singurul regizor din lume care a castigat de doua ori premiul Oscar pentru film strain.Cel mai recent film al sau, Everybody Knows, cu Javier Bardem si Penelope Cruz in rolurile principale, va deschide editia din acest an a festivalului.In plus, spectatorii vor putea revedea sau descoperi About Elly, filmul care i-a adus premiul pentru regie la Berlin, in 2009 si A Separation, din 2011, lungmetrajul pentru care a castigat primul premiu Oscar din cariera.Unul dintre cele mai asteptate evenimente din acest an este, organizat in parteneriat cu Festivalul National de Teatru. Les Films de Cannes a Bucarest va proiecta toate lungmetrajele cineastului, in prezenta actorilor, apropiatilor si colaboratorilor regizorului.In plus, publicul va avea ocazia sa-l descopere pe Lucian Pintilie in doua filme documentare putin cunoscute: Fara Titlu, de Horea Laptes si Filmare/Filmage, de Gabriel Kosuth. Festivalul National de Teatru va prezenta inregistrari cu doua montari inedite ale regizorului: Rata salbatica, de Henrik Ibsen si Flautul fermecat, de Wolfgang Amadeus Mozart.Cinefilii au ocazia sa descopere avanpremierele romanesti ale toamnei si sa aleaga prin vot, caruia ii va fi acordat un. Premiul este oferit de DACIN SARA si Asociatia Cinemascop si va fi acordat distribuitorului roman al filmului. In cadrul acestei sectiuni, va avea loc si avanpremiera, mult asteptatul film al Adinei Pintilie, care i-a adus anul acestala Berlin.Toate filmele sunt proiectate in. Filmele subtitrate suplimentar si in alte limbi vor fi indicate ca atare pe site si in catalogul festivalului.Biletele si rezervarile, inclusiv cele pentru proiectiile cu intrare libera, sunt disponibile online prin Eventbook.ro si la casele de bilete ale cinematografelor.Shoplifters, Climax, Cold War, Capharnaum si Le Livre d'image sunt distribuite de Independenta Film, iar BlacKkKlansman este distribuit de Ro Image.Urmariti toate informatiile si programul festivalului pe site-ul filmedefestival.ro si pe pagina oficiala de Facebook 