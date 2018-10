Selectionerii festivalurilor de la Cannes si Berlin participa la Les Films de Cannes à Bucarest

Aflata la cea de-a treia editie, sectiunea dea festivalului aduce anul acesta in atentia profesionistilor din industria filmului nu mai putin de 13 proiecte produse sau co-produse in Romania, toate aflate in faza de postproductie.Evenimentul va avea loc in zilele de. Productiile vor avea sansa de fi vizionate de selectionerii celor mai prestigioase festivaluri de film din Europa - care au proiectat constant filme romanesti in ultimii ani.Au confirmat participarea: Christian Jeune - Festival de Cannes, Valentina Novati - Quinzaine des Realisateurs la Cannes, Anna Hoffmann - Berlin International Film Festival sectiunea Forum, Karel Och - Karlovy Vary International Film Festival, Evgeny Gusyatinskiy - Rotterdam International Film Festival, Christine Dollholfer - Crossing Europe - Linz International Film Festival si David Kessler - Director General, Orange Studio.Marti,, de la ora 10:30 va avea loc la Cinemateca Union discutia deschisa:Dezbaterea se va axa pe trei teme principale:Radu Mihaileanu, presedintele ARP Franta va face o trecere in revista a celor mai importante modificari.- prin care se urmareste stimularea realizarii de filme straine pe teritoriul Romaniei - si pentru care statul roman a prevazut o suma de circa 50 de milioane de euro. Discutia este menita sa limpezeasca conditiile de eligibilitate la acest fond. Dna Livia Stan, experta la PricewaterhouseCoopers (PwC), va face prezentarea principalelor puncte ale acestei legi.Reprezentanti ai CNC, Dna. Anca Mitran si Dl. Alex Traila, vor prezenta principalele modificari propuse in proiectul afisat pe site-ul institutiei. Sunt invitati sa participe si sa-si expuna punctul de vedere cineasti, reprezentanti ai organizatiilor de cineasti sau organizatiilor profesionale, dar si reprezentanti ai Ministerului Culturii si Identitatii Nationale si Comisiilor de Cultura din Parlamentul Romaniei.Joi,, de la ora 10:00, in cinematograful Studio, va avea loc un panel cu titlulDezbaterea va avea la baza o discutie inceputa in luna februarie a acestui an cu reprezentanti ai Comisiei Europene despre posibilitatea de a deschide o linie de finantare prin intermediul platformei MEDIA pentru reechiparea moderna a salilor de cinematograf din Europa de Est, incepand cu cele din Romania.Intalnirea de joi are ca scop punerea in contact a organizatiilor si structurilor care ar trebui sa conlucreze pentru reabilitarea salilor de cinematograf: administratiile locale si centrale care au recuperat in instanta salile de cinematograf, Alex Traila din partea Centrului National al Cinematografiei, reprezentanti ai Fondului MEDIA in Romania, Claude Eric Poiroux si Fatima Djoumer, reprezentanti Europa Cinemas, ai SACD Franta si ai Uniunii Arhitectilor, reprezentata de arhitecta Ileana Tureanu (presedinte UAR) si de comisarul pentru bienala de arhitectura, arhitectul Bogdan Tofan, care a efectuat un model dezirabil de transformare a acestor sali in hub-uri culturale. O macheta 3D va fi prezentata cu ocazia intalnirii.Au fost adresate invitatii Primariei Capitalei si autoritatilor locale care au recuperat sali de cinema, precum si Ministerului Culturii si Identitatii Nationale. Intrarea la discutie este libera in limita locurilor disponibile., la Libraria franceza Kyralina, va avea loc- o discutie intre cineasti romani si francezi despre publicul de azi si viitorul cinematografului ca arta.Guillaume Nicloux, Olivier Do Huu, Andrei Ujica, Corneliu Porumboiu, dar si alti cineasti vor purta o discutie moderata de Mirel Bran si Cristian Mungiu. Intrarea este libera in limita locurilor disponibile.Duminica,, de la ora 11:00, va avea loc, o prezentare a unora dintre cele mai prestigioase si eficiente laboratoare de dezvoltare de proiecte cinematografice din Europa. Intrarea este libera.Participa:Georges Goldenstern - Cannes la Residence / Cinefondation / L'Atelier, Matthieu Darras - Torino Film Lab / Trieste When East Meets West, Julie Metzdorff - Sources 2, Germania, Marija Krunic - International Filmmaking Academy, Bologna - laborator pentru studentii scolilor de cinema.Evenimentul constituie primul pas in realizarea laboratorului Les Films pour Cannes a Bucarest, un laborator care nu isi propune sa concureze cu cele deja existente, ci sa le asocieze intr-un parteneriat in folosul cineastilor.Editia a treia a, programul destinat actorilor romani va avea loc in zilele de. Detaliile despre modalitatea de inscriere si despre agentii de casting care vor participa la aceasta editie vor fi facute publice in curand pe site-ul festivalului.Detalii despre toate evenimentele industry din Les Films de Cannes a Bucarest pe filmedefestival.ro.Biletele si rezervarile, inclusiv cele pentru proiectiile cu intrare libera, sunt disponibile online prin Eventbook.ro si la casele de bilete ale cinematografelor.Urmariti toate informatiile si programul festivalului pe site-ul filmedefestival.ro si pe pagina oficiala de Facebook sau pe Instagram.Festivalul Les Films de Cannes a Bucarest este prezentat de Orange Romania, partener de traditie al evenimentului.Sustinut de: BRD - Groupe Societe GeneraleMasina oficiala a festivalului: RenaultCu sprijinul: Catena, Groupama Asigurari, Silva, Apa NovaEditia a noua aeste organizata de Asociatia Cinemascop si Voodoo Films si realizata in parteneriat cu Ambasada Frantei si Institutul Francez din Bucuresti.Les Films de Cannes a Bucarest este un proiect cultural finantat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Centrul National al Cinematografiei, Primaria Municipiului Bucuresti, prin ARCUB, realizat cu sprijinul SACD / Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, DACIN SARA, CREDIDAM.Parteneri: Air France, KLM, Institutul Cultural Roman, Ambasada Mexicului in Romania, Hotel Mercure, Hotel Cismigiu, UPS, Defi, SERVE, Universitatea Hyperion, Libraria Kyralina.este organizat in parteneriat de catre Les Films de Cannes a Bucarest si Festivalul National de Teatru, in colaborare cu Filmex Romania si Centrul National al Cinematografiei, cu sprijinul Fundatiei 9.Vazut de: Radio GuerrillaParteneri media: TVR, Radio Romania Cultural, Adevarul, Dilema Veche, OK! Magazine, Zile si Nopti, Elle, Glamour, Observator Cultural, Agerpres, News.ro, AListMagazine, Scena9, Senso TV, Tonica, Ziare.com, Business24, Cinemap, The Institute, DoR, Liternet.ro, Cinemagia, Movienews, Ziarul Metropolis, AaRC, Igloo, Banchiza Urbana, Cinefan, Cineghid, FilmSi, Sub25, FilmMenu, RFI. Parteneri de comunicare: PiArt Vision. Parteneri de monitorizare: MediaTRUST