Comedia romantica "Undeva in Moldova" este nominalizata la festivalul de film din New York

fim romanesc

Urmeaza "Anul pierdut 1986"

Comedia romantica prezinta doua culturi diferite, dar de aceleasi dimensiuni, care se intalnesc si se confrunta undeva in Moldova anului 2007, unde un politist de frontiera britanic venit sa colaboreze cu politia de frontiera din Romania se trezeste in "Estul Salbatic".Regia filmului este semnata de Ligia Ciornei , o tanara si talentata creatoare de film, care la numai 26 de ani a regizat deja trei scurtmetraje si are in pregatire doua lungmetraje. Isi scrie singura scenariile, iar personalitatea sa artistica este deja puternic conturata.In 2017, aceasta a participat pentru prima data la festivalul de film de la Cannes cu scurtmetrajul Vintage , o privire ironica asupra Romaniei comuniste, dintr-o perioada pe care nu a cunoscut-o direct, dar pe care o documenteaza constant prin povestile si oamenii pe care ii intalneste.Ligia Ciornei pretuieste conceptul de echipa, asa ca in clipa in care l-a cunoscut pe Dan Dimitriu, in calitate de director de imagine (DP/DoP) la filmarile pentru, a inceput sa isi construiasca una."Am participat cu filmul meu de Master, un scurtmetraj, la Festivalul de film de la Cannes ( Undeva in Moldova , Regia: Ligia Ciornei). Acest scurtmetraj a mai fost nominalizat la festivalurile de film din New York si Toronto, unde se afla pe lista scurta , si a castigat premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de comedie romantica la festivalul de film de la Roma. Momentan este inscris si la alte 40+ festivaluri la care nu s-au afisat inca nominalizatii", spune Dan Dimitriu, director de imagine si producator al filmului - alaturi de Ligia Ciornei."Impreuna cu regizoarea Ligia Ciornei am realizat deja trei proiecte foarte interesante si suntem in cursul dezvoltarii celui de-al patrulea. In procesul de lucru al acestor filme s-a conturat o echipa de realizatori de film bine inchegata, care isi doreste sa faca un pas inainte si sa creeze primul ei lungmetraj", marturiseste Dan Dimitriu.In rolul principal feminin apare Isabela Neamtu , actrita la Teatrul Nottara din Bucuresti, pe care regizoarea Ligia Ciornei o cunostea deja de laAstfel, in 2018, acestia au realizat impreuna scurtmetrajul Undeva in Moldova , cu care au participat pentru a doua oara lala Cannes.Cei trei fac parte dintr-o generatie care a incetat sa mai astepte ca lucrurile sa se intample; au ales in schimb, sa le faca sa se intample. Si recunoasterea nu a intarziat sa apara.Filmul lor a luat primul premiu international in Italia, laA fost selectat si participa la festivaluri de film din New York (26 octombrie, categoria Best Student Film) Toronto (unde a ajuns pe lista scurta, in top 3) , Salonic si Nissa. Sunt pasi mici, dar foarte importanti pentru niste tineri creatori independenti.Ligia Ciornei s-a nascut in Suceava si este puternic influentata de aceasta zona, pe care o considera o adevarata mina de aur pentru inspiratie. Pitorescul unei lumi unice este suprins cu mult umor si multa duiosie de catre tanara realizatoare de film.In continuare, tinerii creatori romani de film pregatesc si primul lor lungmetraj,. La 30 de ani de la caderea comunismului, acestia si-au propus realizarea debutului in lungmetraj cu un film "" (filmare dintr-o singura bucata, fara duble - n.red.), cum este si celebrul Birdman , care a luat Oscarul pentru imagine.Desi s-au nascut dupa Revolutia din 1989, Ligia Ciornei si Dan Dimitriu vor spune cu umor si sinceritate povestea unei familii dintr-un sat din Romania comunista, a carei viata este afectata de accidentul nuclear de la Cernobil."Acest demers cinematografic, 'Anul pierdut 1986', se bazeaza pe o poveste reala, fictionalizata, si are ambitia de a fi filmat, ceea ce ar insemna al 17-lea film din toata lumea filmat astfel.Scenariul a fost finalizat, actorii au acceptat si abia asteapta sa inceapa filmarile la inceputul lunii noiembrie. Mentionez ca am fi prima echipa care isi va realiza debutul intr-un lungmetraj", spune Dan Dimitriu, directorul de imagine al filmului.