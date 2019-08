A inceput cea de-a 8-a editie a Festivalului International de Film Horror & Fantastic Luna Plina de la Biertan

Editia cu numarul opt a, care are loc, marcheaza 35 de ani de la lansarea primului film din iconica franciza horror care ni l-a adus in visuri si-n cosmaruri pe inegalabilul si terifiantul Freddy Krueger prin retrospectiva serieiPublicul Luna Plina va avea ocazia sa vada pe marele ecran intreaga serie originala de sapte filme ce-l au ca personaj principal pe criminalul cu pulover ros-verde si manusa cu cutite.In urma selectiei de peste 2300 de filme realizata de Catalin Mesaru, directorul artistic al festivalului, au fost alese 24 de lungmetraje si 18 scurtmetraje.De neratat suntal lui Tilman Singer, un vertij de imagini psihedelice si muzica infricosatoare,(regia: Luciano Onetti, Nicolas Onetti), un tribut adus cinemaului saptezecist de gen si, in special, giallo-urilor,(regia: Federico Scargiali), o comedie neagra cu hipioti, luchadores si samani,(regia: Adrian Panek), o reinterpretare in cheie nazista a cartiisi(regia: Yann Gonzalez), un thriller queer a carui actiune se petrece in Parisul anilor '70.Celeaflate in competitie arata care este trend-ul genului horror in tari precum Canada, SUA, Belgia, Romania, Spania sau Irlanda si invita publicul sa voteze preferatul, in mod clasic, prin metoda tarusului.Anul acesta sarbatorim si 40 de ani de la lansarea capodoperei cu nemorti a unuia dintre cei mai importanti regizori de gen ai Italiei: Lucio Fulci si al sau eminamente perturbantdin 1979, ce se va proiecta pentru prima oara in Romania, pe un ecran de cinematograf.De neratat midnight screening-ul filmului cult, ocazie cu care spectatorii sunt invitati sa danseze, sa se costumeze, sa urle si sa arunce cu orez.Proiectiile in aer liber au loc la Gradina Melies (curtea Centrului Evanghelic pentru Tineret/Casa Parohiala) si la Cinema Vertigo (curtea interioara a Scolii generale din apropierea campingului).Proiectiile din interior au loc in Sala Karloff (fostul cinematograf din cladirea Caminului Cultural) si Sala Ion Hobana, iar biletele si abonamentele pot fi luate de pe Eventbook dar si de la fata locului, la Info Point-ul din Piata Centrala.De lanu vor lipsi nici petrecerile, ghost-hunt-ul, atelierele fantastice, plimbarile cu bicicleta sau targul de produse traditionale si hand-made.vin pentru a cincea oara la festival si invita echipele la un, undeva intr-o temnita, alaturi de Anabelle, papusa posedata. Doar cei ce vor gasi kit-ul care alunga demonul vor scapa de spaima. Detalii aici: http://bit.ly/EscapeRoomTheDungeon Fanii filmelor horror sunt chemati sa scoata monstrul din ei, trebuie doar sa zicaintr-un mesaj privat pe pagina de Facebook a festivalului ( http://bit.ly/2yGYoTs ) si se vor inscrie la un, de doua zile, in care vor invata alaturi de make-up artistul Claudia Ioana sa faca din machiaj si bodypainting rani, muscaturi si zgarieturi.Statul la filme va fi compensat cuatat vineri, cat si sambata, pe doua trasee impresionante ce includ ghidaj si pranz. Inscrierile se fac pe pagina evenimentului, http://bit.ly/TuraHorror2019 de anul acesta aduce in prim-plan filmul mut(Suedia, 1921, 86 min.) cu sound-design live redat desi un prolog cu Ingmar Bergman. http://bit.ly/Cine_Concert Omagiul adus Bisericii Fortificate din Biertan este punctat prin, un proiect ce impleteste intr-un mod armonios creatiile pentru vioara si violoncel ale lui Johann Sebastian Bach, gratie transcriptiilor lui Andrei Kivu, primul violoncelist roman care a interpretat in concert integrala Suitelor pentru violoncel de Bach. http://bit.ly/Bach-Violoncello Tot in aceeasi locatie, pentru prima oara in Biertan veti putea face cunostiinta cu, o instalatie interactiva audio-video care are ca suport orga din interiorul Bisericii Evanghelice din Biertan, Sibiu. Alcatuita din punct de vedere tehnic dintr-un ansamblu care presupune video mapping, laser tracking si sound design, instalatia propune interactiunea directa a vizitatorilor cu orga, vineri si sambata intre orele 21:00 - 00:00. Detalii aici: https://facebook.com/MetaOrganum Cinefilii au la dispozitie pentru cazare pensiunile din zona, dar si un, dotat cu dusuri si toalete publice, un punct de predare a obiectelor de valoare si barul "La Tarus". Mai multe detalii despre cazare gasiti aici: http://bit.ly/CazareBiertan Ne puteti urmari pe www.lunaplinafestival.ro Facebook: https://www.facebook.com/LunaPlinaFestival/ Instagram: https://www.instagram.com/lunaplinafestival/ Festivalul de Film Horror si Fantastic "Luna Plina" este un proiect organizat de Asociatia Film si Cultura Urbana.Cu sprijinul: CNC, Primaria BiertanSponsori: Banca Transilvania, Carmangeria Moldovan, PMAParteneri media: Rock FM, TVR Cluj, Radio Romania Cultural, Cinefan, Movienews